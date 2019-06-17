هكذا احتفلت الفتيات بيوم الاب على تويتر

شاركت أعداد غفيرة من الفتيات حول العالم بالتغريد حول عيد الاب على تويتر قبل موعده الحقيقي في الحادي والعشرين من يونيو ليتصدر وسم عيد الاب قائمة الترند العالمي خلال ساعات.

وكانت سونورا لويس سمارت أول من ابتكر فكرة الاحتفال بيوم الأب العالمي عام 1909 بعد قرارها الاحتفاء بوالدها وقدرته على تربية ستة أبناء بعد وفاة زوجته.

فقدمت سمارت عريضة تُوصي بتخصيص يوم للاحتفال بالأب، وأيّدت هذه العريضة بعض الفئات، وتتويجًا لجهود سونورا دود احتفلت مدينة سبوكين بأول يوم أب في 19 يونيو عام 1910م، وانتشرت هذه العادة فيما بعد في دولٍ أخرى.

واحتفلت الفتيات في الدول العربية على وجه الخصوص بآبائهن عبر كتابة العبارات الجميلة عبر تويتر والتي تظهر امتنانهن لإنجازات الآباء وتحملهم مسؤولية العائلات، بحسب "الموجز".

يعتبر الاحتفال بيوم الاب العالمي من الطقوس الخاصة في أمريكا اللاتينية ثم بدأت دول أخرى بالاحتفال به امتثالاً لطقوس الولايات المتحدة.