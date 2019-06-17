تراند اليوم : فيديو الفنانة منة شلبي اخر ضحايا المخرج خالد يوسف – فضيحة جديدة

انضمت الفنانة المصرية منى شلبي إلى قائمة ضحايا المخرج خالد يوسف بعدما تناقل نشطاء التواصل الاجتماعي مؤخرا مقاطع فاضحة خلقت بلبلة كبيرة في مصر.

وبحسب وسائل إعلام مصرية تم الزج باسم الفنانة منى شلبي، على خلفية علاقة الحب التي كانت تجمع بينها وبين خالد يوسف، والتي انتهت بالخطوبة ولكن سرعان ما تخلصت منه واعلنت انتهاء العلاقة بينهما.

ولم تعلق منى شلبي على الأنباء التي خرجت عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول إن كان لديها علاقة مع المخرج خالد يوسف، أو مقاطع الفيديو المنتشرة.

وتجاهلت الفنانة المصرية منة شلبي الشائعات التي زجت باسمها في قضية الفيديو الإباحي للممثلتين منى فاروق وشيما الحاج، والمخرج خالد يوسف.

وزج البعض باسم منة شلبي في القضية بسبب علاقة الحب التي كانت تجمع بينهما.

ورغم الشائعات نجحت منة في تجاهل ما يقال بشكل كامل، واستكمال نجاحاتها وحياتها مع صديقاتها بشكل طبيعي.

واحتفلت الممثلة المصرية مؤخرا بين صديقاتها حلا شيحا وايناس الدغيدي وعمتها الاعلامية بوسي شلبي بتكريمها في مهرجان “أسوان للأفلام القصيرة”، والذي يعتبر من أهم المهرجانات في الوطن العربي.

وبدت في المقاطع والصور التي انتشرت من اللقاء النسائي في غاية الراحة والسعادة، متجاهلة كل الأخبار التي انتشرت حول علاقتها السابقة بيوسف والتي انتهت بالخطوبة ولكن سرعان ما تخلصت منه وأعلنت انتهاء العلاقة بينهما.

وشاركت متابعيها على تطبيق “انستغرام” بمجموعة من الصور العفوية وأكدت في تعليق أن “السعادة في سهرة مع البنات”.

وكان اخر ظهور للفنانة منى شلبي بين صديقاتها حلا شيحا وايناس الدغيدي وعمتها الاعلامية بوسي شلبي بتكريمها في مهرجان “أسوان للأفلام القصيرة”، بحسب موقع الشبكة العربية.

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خالد يوسف من باريس: الأشرطة ملفقة

دافع المخرج البرلماني خالد يوسف عن نفسه في واقعة «الأشرطة الحمراء» المتهم بالظهور فيها مع عدد من الفنانات في مشاهد فاضحة، وقال إنها ملفقة، حتى لا يصدقه أحد عندما يقول لا للتعديلات الدستورية، بحسب تصريحات لوسائل إعلام فرنسية، حيث يقيم حالياً في باريس مع أسرته.

وذكر يوسف في حديث لوكالة «فرانس برس» أنه تم تلفيق هذه الفيديوهات في المرة الأولى، كي يتم منعه من الترشح أو إسقاطه في الانتخابات في العام 2015، لكن هذه المحاولات لم تفلح.

وأضاف: «أول مرة علمت بهذه الفيديوهات، عندما كنت في جولتي الانتخابية الأولى العام 2015، وأنا متحفظ على كلمة مسرَبة، لأن هذا يؤكد أن هذه الفيديوهات حقيقية، وهذا كلام غير حقيقي».

وتابع «هذه الفيديوهات الملفقة، وزعت على الناخبين لكي يسقطوني عام 2015، وفي أثناء ذلك ضبطت أحد الأشخاص التابع لهم، متلبساً بنشر هذا الفيديو على صفحة فيسبوك، وذهبت لتقديم بلاغ، وهذا البلاغ حقق فيه وضبطت مباحث تكنولوجيا المعلومات هذا الشخص بتلفونه وعنوانه، وأثبت ذلك، وحتى هذه اللحظة هذا الشخص لم يستجوب».

ومضى يوسف «يريدون أن يلوثوني، والمسألة كلها أني صاحب تأثير كبير وخطر في أفلامي، والناس يصدقونني، فأرادوا تصفيتي معنوياً حتى لا أقدم أفلاماً… هم يريدون ألا يصدقني أحد، عندما أقول لا للتعديلات الدستورية».

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ضحايا خالد يوسف..حبس الراقصة كاميليا في قضية الفديوهات الاباحية

قررت النيابة العامة بمدينة نصر بالقاهرة مساء اليوم الخميس، حبس الراقصة كاميليا، 4 أيام على ذمة التحقيق، بعد أن وجهت لها النيابة العامة عدة تهم من بينها، التحريض على الفسق والفجور، وممارسة أعمال منافية للآداب، وذلك بعد ظهورها في فيديوهات جنسية مخلة بالاداب، وكان ذلك بعد القبض عليها لتورطها في القضية المعروفة إعلاميا بـ“الفيديوهات الجنسية“ مع المخرج والبرلماني خالد يوسف.ولمعرفة التفاصيل يمكنك قراءة فضيحة و انتقام و القبض على شبيهة رانيا يوسف بطلة الفيديو الاباحى مع خالد يوسف.

وكانت صور ومقاطع الفيديو قد نشرت للراقصة كامليا وهى مع المخرج خالد يوسف فى اوضاع جنسية ، على أنها الفنانة المصرية رانيا يوسف، الأمر الذي أثار استياء وغضب رانيا بعد أن تم تداول الأمر إعلاميًا باسم ”شبيهة رانيا يوسف”، لتعلن رانيا بعد ذلك مقاضاة من قاموا بترويج الشائعات، وقامت الفنانة رانيا يوسف بالتعليق على خبر القبض على شبيهتها، في واقعة الفيديو الإباحي، الذي نسب لها مؤخرا، عبر حسابها على موقع التواصل “تويتر”، وقالت يا ترى هل عندكم ضمير وأخلاق وشجاعة الاعتذار، على اسمي وسمعة بناتي، وعرضنا اللي نهشتوا فيه على السوشيال ميديا والمواقع والجرائد والمجلات”.

كما أضّافت:” أنا مش هقول غير حسبي الله ونعم الوكيل في أي حد نهش في عرضي وعرض بناتي

أو قال على كلمة مسيئة في حقي أو في حق بناتي ربنا المنتقم الجبار”.

وكانت الفنانة رانيا يوسف قد تقدمت ببلاغ للنائب العام ضد شخص مجهول، قام بالادعاء أنها هي من تظهر خلال الفيديو الاباحى، وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وطالب البلاغ النائب العام المصري، بسرعة القبض على الفتاة التي تظهر في الفيديو، ومعرفة ظروف وملابسات الواقعة والمحرضين على انتشار هذه الفيديوهات، على مواقع التواصل الاجتماعي، والقبض على كل من ينشر هذه الفيديوهات المفبركة واتخاذ الإجراءات الجنائية وإحالتهم للمحاكمة، كما اصدر النائب العام بوقف النشر فى هذه القضية. وبعد تداول هذه الفضائح الجنسية امر النائب العام بحظر النشر.

وسوف يتم ترحيل الراقصة كامليا، إلى سجن النساء بالقناطر الخيرية، في محافظة القليوبية، ومن المقرر نظر تجديد حبسها يوم السبت المقبل.

ولم تكن هذه المرة الاولى التى تم تداول فيها فيديوهات جنسية تحتوى على مشاهد مخلة بالاداب للمخرج خالد يوسف، فقد تم تداول فيديو له مع الفنانة علا غانم ، كما تداول ايضا فيديو فضيحة جديدة لخالد يوسف مع الفنانة منة شلبى وتم تداولة مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعى ، وعلى مايبدو ان فضائح خالد يوسف مع ضحاياه من الفنانات الشابات التى تهوى الوصول سريعا الى الشهرة مستمرة .

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