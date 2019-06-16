تنسيق الثانوية العامة محافظة الجيزة 2019 ظهر أخيرًا حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تنسيق الثانوية العامة محافظة الجيزة 2019 حيث قال خالد حجازي، مدير التربية والتعليم في محافظة الجيزة، إن المحافظ اللواء أحمد راشد، اعتمد اليوم، تنسيق الثانوية العامة محافظة الجيزة 2019 على مستوى محافظة الجيزة بالكامل حيث قرر أن يكون الحد الأدنى للالتحاق بتنسيق الثانوية العامة في محافظة الجيزة للعام الدراسي 2018-2019 هي 205 درجات لكل من التعليم العام، والتعليم الخاص.

تنسيق الثانوية العامة محافظة الجيزة 2019 في المدارس الرسمية الحكومية

جدير بالذكر أن عملية اختيار وتحديد تنسيق الثانوية العامة محافظة الجيزة 2019 ليكون 205 درجات ليتم قبول الطلاب الحاصلين على هذا الحد الأدنى فما فوق في كل من المدارس الثانوية العامة الرسمية، ويبلغ عدد الطلاب الذين حصلوا على هذه الدرجة نحو ستين ألف ومائتي وثمانية وعشرين

طالب وطالبة، وهذه النسبة تمثل واحد وخمسن وثمانية من عشرة في المائة من مجمل التلاميذ الذين نجحوا في اختبار الشهادة الاعدادية 2019 وبهذا من المتوقع أن تكون كثافة كل فصل في المدارس الثانوية العامة الرسمية والخاصة نحو واحد وسبعين طالب وطالبة تقريبًا.

تنسيق الثانوية العامة محافظة الجيزة 2019 في المدارس الخاصة والدولية واللغات

وأوضح خالد حجازي، مدير التربية والتعليم في محافظة الجيزة، إن تنسيق الثانوية العامة محافظة الجيزة 2019 مناسب جدًا للكثافة الطلابية هذا العام الدراسي فمن المتوقع أن يدخل في مدارس الجيزة الرسمية الثانوية العامة اللغات والخاصة واللغات الدولية بنحو عشرة الاف وسبعمائة وستة وتسعين طالب وطالبة في محافظة الجيزة بحد أدنى مائة واربعين درجة، أما مدارس الثانوي العام العربي نفس الحد الأدنى أيضًا مائة واربعين درجة وتنسيق قبول فصول المنازل والخدمات بحد أدنى مائة واربعين درجة.

تنسيق الثانوية العامة 2019 القليوبية

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