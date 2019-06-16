توقعات رسومات الاحياء 2019 للصف الثالث ثانوي - الرسومات المقررة

انتهى طلاب شعبة الرياضيات بالثانوية العامة من أداء الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية "الاستاتيكا"، اليوم السبت، معلنين استياءهم من قِصَر الوقت المخصص للإجابة، مقارنة بعدد الأسئلة ومستواها.

وقال الطالب محمد حمدي، بلجنة مدرسة الخديوية الثانوية بالسيدة زينب، إن الامتحان في مجمله متوسط المستوى، مشيرا إلى أن المسائل بعضها كان يحتاج إلى تفكير وتركيز، وبعضها صعب، مثل مسألة المجموعات المتزنة.

وأضاف الطالب عمر إبراهيم أن الامتحان كان طويلا للغاية، مقارنة بالزمن المخصص للإجابة، مشيرا إلى أنه لم يتمكن من المراجعة: "كإني كنت بجري، حليت كل الأسئلة بس مالحقتش أراجع".

ولفتت الطالبة بسنت مصطفى بلجنة مدرسة المنيرة الإعدادية بنين إلى أن الامتحان جاء من 18 سؤالًا منها 10 اختيار من متعدد، و8 مقالية، مشيرة إلى أن بعض المسائل كانت تحتاج الكثير من الخطوات للإجابة، ولم يكن الوقت كافيًا.

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ولفتت نور عادل إلى أن الامتحان لم يخرج عن المنهج، ولم يكن به أسئلة مستعصية على الحل، ولكن معظم المسائل تحتاج إلى تركيز وخطوات متعددة للإجابة، مؤكدة أن شكوى قصر زمن الإجابة المخصص لفروع الرياضيات متكررة منذ سنوات، مطالبة وزارة التربية والتعليم بزيادة الوقت إلى 3 ساعات شأن باقي المواد.

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