تسريب امتحان الفلسفة 2019 - نماذج امتحانات الوزارة فلسفة ومنطق للثانوية العامة

تداولت صفحات الغش الإلكترونى، اليوم الأحد، أجزاء من أسئلة امتحان مادة الاستاتيكا أحد فروع مادة الرياضيات للشعبة العلمية بالثانوية العامة بعد بدء لجنة الامتحانات.

وقالت مصادر مسئولة بغرفة العمليات المركزية، إنه جار تحديد هوية الطالب المسئول عن تصوير أجزاء من امتحان الاستاتيكا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب واللجنة.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019، يوم 8 يونيو الجارى، وتعقد لـ669,749 طالبا وطالبة، منهم 264,653 طالبا وطالبة فى الشعبة الأدبية و118,071 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات"، و268,938 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم".

كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبا وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبا وطالبة "مكفوفين" فى 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبات، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.

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وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالى:

704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.

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