الاكثر مشاهدة الان - فيديو جديد لـ"منى فاروق" مع مطرب مصري شهير يتسبب في إحراج شديد له...

حالة من الغضب الشديد أصبحت تنتاب الكثير من المصريين عند رؤية أي شيء يخص الفنانة منى فاروق بسبب ضيق الناس مما تناهى إلى سمعهم بخصوص الفيديو الإباحي الذي ظهرت فيه.

وبسبب هذه الحالة من الغضب ، أصبح ظهور أي مطرب أو ممثل مع "منى فاروق" أو "شيما" في صورة واحدة كفيل بإغضاب الجمهور.

و تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا فيديو قديما يجمع بين

المطرب محمد حماقي والفنانة منى فاروق المتهمة على ذمة قضية المقطع المشين .

وظهر "حماقي" واقفا بجانب "منى فاروق" في أحد حفلاته ، وقال لجمهوره:

""عايز أقدم التحية لمنى فاروق وأنا متفرجتش غير على مسلسل ظل الرئيس، وكل صناعه ناس جامدة ومهمين"

وتعرض "حماقي" لهجوم شديد بسبب الفيديو إلا أن محبيه دافعوا عنه وأكدوا أنها مجرد مجاملة عادية لفنانة صاعدة .

وكانت النيابة العامة المصرية جددت حبس "منى فاروق" و "شيما الحاج" لمدة 15 يوم على ذمة ظهورها في مقطع فاضح مع مخرج يتردد أنه خالد يوسف.