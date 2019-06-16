نتائج السانكيام 2019 بالجزائر برقم الاستدعاء الامتحاني عبر cinq.onec.dz

نتابع معا اليوم وبالتحديد الآن عقب ظهور نتيجة السانكيام2019 منذ دقائق معدودة وذلك عقب ما طال انتظار الطلاب وذويهم لظهور نتائج السانكيام 2019 ويرجع هذا التأخير في أعلان نتائج السانكيام 2019 كان فقط نتيجة حصول المعلمين وكافة الموظفين في التربية الوطنية على إجازة عيد الفطر المبارك 2019 وقد قامت من جهتها وزارة التربية الوطنية بالجزائر على دعوة جميع الطلاب للدخول والحصول على النتائج عبر موقع السانكيام وذلك من خلال استخدام رقم الاستدعاء الامتحاني.

نتيجة السانكيام 2019 بالجزائر

وتم بالفعل منذ ساعات اليوم تفعيل روابط نتائج السانكيام 2019، والآن أصبح لجميع الطلبة والطالبات الحصول عليها برقم التسجيل أو رقم الاستدعاء الامتحاني، أما فيما يتعلق عن كيفيىة الدخول على موقع السانكيام والحصول على نتائج الشهادة الابتدائية، فيمكنكم اتباع الخطوات الأتية.

نتيجة الشهادة الابتدائية من موقع نتائج السانكيام 2019

ستقوم بزيارة موقع وزارة التربية الوطنية. ستقوم الآن بزيارة نتائج السانكيام من خلال الموقع. Advertisements عليك أن تقوم بكتابة رقم الاستدعاء الامتحاني. قم بالضغط على كلمة استظهار النتيجة، لعرض بيان بالنتائج التي حصلت عليها.

خلال موقع نتائج السانكيام 2019 cinq.onec.dz، يرفع عليها النتائج بالفعل .

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