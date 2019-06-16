متي نتيجة أولى ثانوي الترم الثاني 2019 خطوات الحصول على نتيجة الصف الأول الثانوي

في ظل زيادة عمليات البحث عن متي نتيجة أولى ثانوي الترم الثاني 2019 أو موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني للعام الدراسي الحالي 2019، وكذلك رغبة كافة الطلاب والطالبات في معرفة خطوات الحصول على نتيجة الأول الثانوي 2019م، ويجب العلم بدايةً أننا نُقدر معاناة الانتظار والقلق والخوف الشديد لدى كافة الطلاب/الطالبات وأولياء الأمور، لذلك نقوم بتوفير أخر المستجدات حول موعد ظهور النتيجة.

ومن خلال موقعنا موقع نجوم مصرية ننشر ما يسر قلوب العديد من الطلاب والطالبات وفقاً لما تم الإعلان عنه مؤخراً، كما نوفر لكافة متابعي موقعنا جميع الروابط الرسمية لدخول المواقع التعليمية الإلكترونية التي من المحتمل أن يتم نشر نتيجة الصف الأول الثانوي من خلالها، كما نوفر طريقة استخراج نتائج امتحانات أولى ثانوي الفصل الدراسي من التابلت عن طريق كتابة الكود الخاص بكل طالب/طالبة الذي كان يتم كتابته أثناء أداء الاختبارات.

متي نتيجة أولى ثانوي الترم الثاني 2019

يبحث أبنائنا في الوقت الحالي عن موعد نشر نتيجة الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2018-2019م، ومن جانبنا نوفر العديد من الأمور التي تهم كافة طلابنا من خلال عدداً من النقاط تتمثل في التالي:

نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 جيدة. تم توجيه خطاباً من قبل رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي خطاباً لكافة مديريات التعليم على مستوى محافظات مصر يتعلق بشأن موافاة نتيجة أولى ثانوي ورقياً لعدم اكتمال البنية التكنولوجية بهذه المدارس. تم أداء امتحانات الصف الأول الثانوي لهذا العام بشكل إلكتروني باستثناء 500 مدرسة لم تكتمل البنية التكنولوجية لديهم، وتم اختبار طلاب هذه المدارس ورقياً. تم التشديد على إرسال النتائج في موعدٍ أقصاه يوم غدٍ الاثنين الموافق لتاريخ 17 يونيو 2019م. يتم تصحيح الإجابات من خلال 256 مركزاً للتصحيح، وتعمل الوزارة بكافة جهودها لإخراج النتائج من أجل طمأنة السائلين متي نتيجة أولى ثانوي الترم الثاني 2019 الدور الأول. سيتم إعلان نتيجة أولى ثانوي للطلاب الذين أدوا اختبارات نهاية العام الدراسي ورقياً كان أم إلكترونياً في وقتٍ واحد. تم الانتهاء من عملية التصحيح. يتم حالياً رصد الدرجات وتدقيقها ومراجعتها لتهيئتها من أجل الاعتماد ثم نشرها أو إرسالها على التابلت. الطلاب الذين سيحصلون على أكثر من 50% سيتم تخييرهم ما بين الصعود للصف الثاني الثانوي أو دخول اختبارات يوليو 2019م. الطلاب الذين حصلوا على أقل من 50% سيكون أمامهم فرصة خلال امتحانات دور يوليو. من المتوقع ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 في نهاية الأسبوع الجاري.

خطوات استخراج نتيجة الصف الأول الثانوي عبر التابلت

يتساءل العديد من الطلاب والطالبات عن طريقة الحصول على نتيجة أولى ثانوي الفصل الدراسي الثاني الدور الأول للعام الدراسي الحالي، وقد وفرنا لمتابعي موقع نجوم مصرية خطوات الحصول على النتيجة عبر “التابلت” من خلال التالي:

كتابة الكود الخاص بالطالب/الطالبة (المستخدم أثناء الاختبارات).

يتم عرض النتيجة على هيئة تقديرات (امتياز، جيد جداً، جيد، مقبول) وهذا يعني أن النتيجة أكثر من 50%.

في حال كان التقدير (مقبول) فهذا يعني أن نتيجة الطالب أقل من 50%، وسيتم خوض الاختبارات مرة أخرى خلال شهر يوليو المقبل.

كما يتم الاستعلام عن النتيجة من خلال الدخول إلى موقع LMS للنتائج عبر تابلت الوزارة، ثم الضغط على أيقونة “رسائل الوزارة”، ستجد نتيجة الصف الأول الثانوي على هيئة تقدير.

ويجب العلم بأننا ننظر التصريحات الرسمية من جانب وزارة التربية والتعليم فيما يتعلق بموعد المؤتمر الصحفي المنتظر عقده، حتى نجيب على سؤال متي نتيجة أولى ثانوي الترم الثاني 2019 بشكل قاطع، ويمكنكم دخول موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات الإلكتروني، أو دخول بوابة الثانوية العامة الرسمية، أو دخول منصة LMS للنتائج من خلال الروابط التالية:

Advertisements

بوابة وزارة التربية والتعليم الرسمية (moe.gov.eg). بوابة الثانوية العامة (thanwya.emis.gov.eg). منصة LMS لنتائج الثانوية العامة (lms.ekb.eg) بنك المعرفة المصري.

خدمة تواصل الإلكترونية| وزارة التربية والتعليم

يتيح مركز معلومات وزارة التربية والتعليم خدمة تواصل الإلكترونية من أجل استقبال طلبات الاستفسارات والاقتراحات والأسئلة التي تهم المعلمين والطلاب/الطالبات وأولياء الأمور وكافة المهتمين بالتعليم، حيث يمكنكم التواصل مع الوزارة من خلال الموقع التالي (tawasol)، ويتم الدخول من خلال إدخال بعض البيانات الخاصة بك.

← إقرأ أيضاً: