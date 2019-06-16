حل اجابات نماذج الوزارة امتحان ديناميكا 2019 في مصر

يؤدي طلاب الثانوية العامة 2019 شعبة علمي رياضة غدا، الاثنين، امتحان مادة الديناميكا (الرياضيات التطبيقية) في جميع اللجان الامتحانية الموجودة على مستوى الجمهورية.

ويتقدم إلى الامتحانات 669،749 طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية منهم 264،653 طالبا وطالبة في الشعبة الأدبية و118،071 طالبا وطالبة في الشعبة العلمية (رياضيات) و268،938 طالبا وطالبة في الشعبة العلمية (علوم).

وتعقد امتحانات الثانوية العامة لـ 669,749 طالبة وطالبة منهم 264,653 طالب وطالبة في الشعبة الأدبية و118,071 طالبة وطالبة في الشعبة العلمية (رياضيات) و268,938 طالب وطالبة في الشعبة العلمية (علوم).

كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبة وطالبة (STEM) في 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالب وطالبة (مكفوفين) في 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طالب وطالبة، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالب وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالب حتى تاريخه.

وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالي: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.

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