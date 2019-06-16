تراند اليوم : شيما الحاج ومنى فاروق تصلان إلى قسم شرطة أول مدينة نصر

وسط حراسة أمنية مشددة، وصل إلى قسم شرطة أول مدينة نصر، قبل قليل كل من منى فاورق وشيما الحاج للإفراج عنهما.

وقدمت الفنانتان من سجن النساء بالقناطر، وسط حراسة أمنية، لاستكمال إجراءات إخلاء سبيلهما على ذمة التحقيقات فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الفيديوهات المسيئة".

كانت محكمة جنايات القاهرة، قبلت استئناف كل من شيما الحاج، ومنى فاروق، المقدم على قرار حبسهما 45 يومًا بتهمة نشر فيديو فاضح مع مخرج شهير، والتحريض على الفسق والفجور وخدش الحياء العام عبر الظهور فى فيديو إباحى، وإخلاء سبيل المتهمتين على ذمة التحقيقات فى القضية.