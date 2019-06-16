حقيقة وفاة هيا مرعشلي في حادث سير مروع

نفت الممثلة السورية هيا مرعشلي الاخبار التي تحدثت عن وفاتها بعد تعرضها لحادث مروع اودى بحياتها، حيث انتشر الخبر بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونفت صاحبة شخصيّة صبا في مسلسل "مسافة أمان" الامر من خلال نشر صورة لها عبر صفحاتها على السوشيال ميديا، معلقة بالقول: "خبر الحادث كاذب أنا بخير وجدّاً".

واستطاعت النجمة الشابة من ايقاف الشائعة التي سارع والدها الفنان طارق مرعشلي ايضاً الى نفيه، مؤكداً أنها شائعة تافهة وكل ما ينشر لا يمت للحقيقة بصلة إن كان بالنسبة للحادث أو للوفاة.

ولدت في دمشق لأسرة فنية، والدها الممثل طارق مرعشلي، ووالدتها الممثلة رندة مرعشلي، جدتها من طرف الأب هي الممثلة السورية ناهد الحلبي وجدها الفنان إبراهيم مرعشلي قدّمت أول أدوارها التلفزيونية بعمر الست السنوات، في مسلسل "أبو المفهومية" عام 2003.

Advertisements

وكان الدور الذي قدمها للجمهور كان في العام 2011، حينما شاركت بمسلسل "جلسات نسائية" تحت إدارة المخرج المثنى صبح، حصلت عام 2011 على جائزة أفضل فنانة سورية صاعدة.

يذكر ان مرعشلي شاركت خلال شهر رمضان الفائت في بطولة ثلاثة أعمال هي "دقيقة صمت" و"مسافة أمان" و"عندما تشيخ الذئاب".