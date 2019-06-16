شاهد: عجوز ثمانيني يقتحم عالم الأزياء ويشعل "انستقرام"

أصبح الياباني، سلفر تتسويا البالغ من العمر 84 عاما، أحد نجوم موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" بعدما التقط حفيده عددا من الصور له مرتديا ملابس عصرية في أثناء العطلة.

أشعل عجوز ياباني موقع التواصل الاجتماعي انستقرام، بعدما نشر عددا من الصور التي التقطها حفيده وهو يرتدي ملابس عصرية أثناء العطلة

وأصبح سلفر تتسويا مدرس الكيمياء البالغ من العمر 84 عاما، أحد مشاهير عارضي ملابس الشارع على الشبكات الاجتماعية، بعد أن أدخل حفيده تغييرا شاملا على خزانة ملابسه

ووصل عدد متابعي الى أكثر من 90 ألف، منذ أن بدأ بنشر صوره على صفحته الخاصة.

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وظهر صاحب الـ84 عاما بالكثير من الاناقة العصرية مرتديا أزياء من تصميم شركات كـBurberry وKenzo. وفق سبوتنيك.