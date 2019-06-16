القبول والتسجيل يعلن تخصصات جامعة تبوك 1440

أنهت جامعة تبوك استعداداتها للقبول للطلبة المستجدين للعام الدراسي 1441هـ بمتابعة من مدير الجامعة عبدالله بن مفرح الذيابي، ونخبة من المسؤولين وذوي الاختصاص.

وبيّنت الجامعة بأن يوم 1440/10/29هـ سيتم إغلاق بوابة القبول، وسيتم في يوم الخميس الموافق 1440/11/8هـ، وسيتم حينها تثبيت الرغبات حتى يوم الأحد 1440/11/18هـ.

وأوضحت بأن فترة الانسحاب لمن يرغب ستكون من 1440/11/8هـ ولغاية يوم 1440/12/4هـ وستكون بدء الدراسة للفصل الأول في 1441/1/2هـ.

الجدير بالذكر بأن الجامعة قد استحدثت تخصصات جديدة للطلاب والطالبات لمرحلتَي البكالوريوس والدبلوم التأهيلي تواكب متطلبات سوق العمل وت فتح مجالات متعددة للتوظيف

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وبيّنت بأن هذه التخصصات تمثّلت في فتح أقسام جديدة للطالبات كانت متاحة للطلاب فقط في الأعوام السابقة وأصبحت متاحة للطالبات للعام القادم، وهي العلاج الطبيعي في كلية العلوم الطبية التطبيقية، وتقنية المعلومات في كلية الحاسبات وتقنية المعلومات.

كما تشهد الجامعة بدء القبول في كلية التصاميم والفنون واستحداث تخصصين للطالبات في هذه الكلية وهما التصميم الداخلي، وتصميم الأزياء والمنسوجات، كما تم فتح قسم جديد للطلاب في الكلية الجامعية في محافظة حقل وهو قسم نظم المعلومات الإدارية

وقالت إنه تم استحداث تخصصين جديدين للطلاب والطالبات في كلية المجتمع وهما تخصص الرسم بالحاسب وتصميم صفحات الويب وتخصص التأمين.