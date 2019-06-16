تراند اليوم : حماس تدعو للإضراب الشامل 25 الجاري في فلسطين وخارجها تزامنا مع مؤتمر البحرين

حماس تدعو للإضراب الشامل 25 الجاري في فلسطين وخارجها تزامنا مع مؤتمر البحرين

غزة/ الخليج 365

دعا خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة حماس، جماهير الشعب الفلسطيني للإضراب الشامل يوم الثلاثاء الموافق 25 حزيران/ يونيو الجاري بالتوافق مع كافة القوى الفلسطينية، وذلك تزامنا مع انطلاق مؤتمر البحرين التصفوي ورفضا لمخرجاته وقراراته.

وقال الحية، "إن حماس وبالتنسيق مع القوى الوطنية والإسلامية تدعو جماهير شعبنا للتعبير عن رفض هذا المؤتمر بكافة الوسائل وتفعيل المقاومة الشعبية وأدواتها خصوصا عند نقاط الاحتكاك مع العدو والحواجز والطرق الاستيطانية ونقاط التماس".

وكانت حركة حماس قد عبّرت عن استهجانها إعلان بعض الدول العربية موافقتها على المشاركة في ورشة البحرين، مؤكدة أن ذلك "يتناقض مع الموقف الفلسطيني الموحد الرافض لهذه الورشة والمشاركة فيها؛ كونها إحدى خطوات تنفيذ صفقة القرن التي ستؤدي في النهاية إلى تصفية القضية الفلسطينية".

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ومن المقرر أن تكشف واشنطن يومي 25 و26 يونيو/حزيران الجاري في مؤتمر دولي في البحرين، الشق الاقتصادي مما تسمى بـ "صفقة القرن" التي صاغها جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومستشاره، والتي يرفضها الشعب الفلسطيني كونها تستهدف قضيته المركزية وتُلغي ثوابته وحقوقه.

وأوضح: "ندعو أيضا كل أبناء شعبنا في الخارج والشتات ومن كل المستويات للقيام بفعاليات شعبية ونخبوية ومؤسساتية والانخراط فيها بقوة للتعبير عن رفض مؤتمر البحرين ورفض التطبيع مع العدو ولمواجهة صفقة القرن وأي خطوات تُمهد لتنفيذها".

ودعا نائب رئيس حركة حماس في قطاع غزة في حديث خاص لوكالة "شهاب"،، الأطراف الدولية لمقاطعة المؤتمر المزمع عقده في المنامة، "حتى لا تكون شريكة في التنكر لحقوق وثوابت شعبنا الفلسطيني".

وأعلنت عدة دول عربية نيتها المشاركة في المؤتمر الاقتصادي بالبحرين، بينها السعودية والإمارات ومصر، بينما أعلنت العراق ولبنان عدم مشاركتهما في المؤتمر.