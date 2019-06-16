تراند اليوم : محامية منى فاروق وشيما الحاج لـ "أهل مصر": باق خطوة واحده لإخلاء سبيل الفنانتين

قال المحامية حنان أحمد، دفاع المتهمين منى فاروق، وشيما الحاج، في اتهامهما بالتحريض على الفسق من خلال نشر "فيديوهات مسيئة"، إن الفنانتان وصلا منذ قليل إلى قسم أول مدينة نصر، تمهيدًا للإفراج عنهما، بعد قرار المحكمة بالإفراج عنهما على ذمة التحقيقات.

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وأضافت المحامية حنان أحمد، في تصريح خاص لـ "أهل مصر"، إنهما في انتظار استكمال الإجراءات القانونية من الكشف جنائيا علي الفنانتان لخروجهما، وأن هناك خطوة واحده في انتظارهما لخروجها هو تحريات الأمن التي لم تصل إلى الآن.

وأكد مصدر، أنه عقب الانتهاء من الكشف جنائيا علي الفنانتان، سيتم إخلاء سبيلهما ما لم تكونا مطلوبتين على ذمة قضايا أخرى.

يذكر أن محكمة جنايات القاهرة، قبلت استئناف كلا من شيما الحاج، ومنى فاروق، المقدم على قرار حبسهما 45 يومًا بتهمة نشر فيديو فاضح مع مخرج شهير، والتحريض على الفسق والفجور وخدش الحياء العام عبر الظهور في فيديو مسيئة، وإخلاء سبيل المتهمتين على ذمة التحقيقات في القضية.

وكانت قوات الأمن ألقت القبض على الفنانتين لاتهامهما بنشر الفسق والفجور فى المجتمع عن طريق نشر فيديوهات جنسية لهما، بعدما رصدت مباحث الإنترنت فيديوهات إباحية تظهر فيها الفنانتين أثناء ممارسة الفجور، فتم رصدهما وبتقنين الإجراءات تم القبض عليهما، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للمتهمتين في أوضاع مخلة.

