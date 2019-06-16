رابط نتيجة الدبلومات الفنية ٢٠١٩ برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني

ينتظر طلاب الدبلومات الفنية، الدبلوم التجارى، الدبلوم الصناعى، الدبلوم الزراعي، و الدبلوم الفندقي إعلان نتائج امتحانات الدبلومات الفنية 2019، وذلك بعد انتهاء امتحاناتهم فى 3 يونيو الماضي، يبحث الطلاب عن رابط نتيجة الدبلومات الفنية التي ستظهر عليها النتيجة برقم الجلوس وكذلك الموعد الرسمي لإعلان النتيجة، لذا أكدت مصادر موثوقة أن كراسات إجابات الطلاب قد تم الانتهاء من تصحيحها وحاليا فى عملية المراجعة ورصد الدرجات من اجل الاعلان عن النتيجة فى مؤتمر صحفي برئاسة السيد وزير التربية والتعليم المصري طارق شوقي.

موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس

السؤال الأكثر بحثا بخصوص نتيجة الدبلومات الفنية وهو الموعد الرسمي لإعلان نتيجة الدبلومات الفنية بنظاميها 3 و 5 سنوات ، أكدت مصادر صحافية أن إعلان نتيجة الدبلومات الفنية نظام 3 سنوات و نظام 5 سنوات ستعلن خلال أواخر شهر يونيو الجاري.

كيف اعرف نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس فقط

1- الدخول على موقع بوابة التعليم الفني الموقع الرسمي للتعليم الفنى فى مصر

2- اختيار الشعبة ( دبلوم تجاري – دبلوم صناعي – دبلوم زراعي – دبلوم فندقي )

3- إدخال رقم الجلوس الخاص بك

4- الضغط على زر عرض النتيجة

تحديث : يذكر أن عملية رصد الدرجات تتم الان من اجل اعلان اسماء اوائل الدبلومات الفنية ومن ثم إقامة مؤتمر صحفي لإعلان النتيجة رسمياً برئاسة طارق شوقي

نجوم مصرية تتابع مع حضراتكم لحظة بلحظة أخبار نتيجة الدبلومات الفنية وموعد اعتمادها ويمكنكم ترك الشعبة ورقم الجلوس للتواصل معكم بالنتيجة فور اعتمادها.

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