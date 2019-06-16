نموذج اجابة امتحان الانجليزي 2019 للصف الثالث ثانوي - ثانوية عامة مصر

كشف مصدر مسؤول بكنترول الثانوية العامة، أن مدير عام تنمية اللغة الإنجليزية، حسم الجدل بين معلمي اللغة الإنجليزية، بسبب اختلاف وجهات النظر حول إجابة إحدى جمل سؤال الاختياري الواردة بامتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة، الذي أداه الطلاب، الاثنين الماضي.

وقال المصدر إن السؤال جاء على النحو التالي: «Liverpool's players are known to be skilled. They ……. the match easily»، إذ كان على الطالب أن يختار إجابة صحيحة من 4 اختيارات وهي: «a. will win b. wins، c. are winning d. are going to win».

وأضاف: «السؤال أثار الجدل بين المعلمين بعضهم البعض وبين الطلاب أيضًا، لأن الاختيارين الأول والأخير كلاهما صحيح، وهذا ما تداركه مدير عام تنمية اللغة الإنجليزية.

وبالفعل تم إرسال ما يفيد احتساب الإجابتين؛ (a. will win) أو(d. are going to win) صحيحة، تماشيًا مع مبدأ تكافؤ الفرص ومصلحة الطلاب»، كما تم إرسال نموذج الإجابة الجديد على جميع كنترولات الثانوية على مستوى المحافظة.

ويؤدي غدا الاثنين، طلاب الثانوية العامة، الامتحان في مادة الديناميكا، وطلاب شعبة علمي علوم الامتحان في مادة الأحياء، ويؤدي طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة الفلسفة والمنطق بإجمالي عدد 255 ألفا و194 طالبا.