امتحان الاحياء التجريبي 2019 ازهر في مصر

يؤدي غدا الاثنين، طلاب الثانوية العامة، الامتحان في مادة الديناميكا، وطلاب شعبة علمي علوم الامتحان في مادة الأحياء، ويؤدي طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة الفلسفة والمنطق بإجمالي عدد 255 ألفا و194 طالبا.

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وانتهت كنترولات الثانوية العامة من تصحيح العينة العشوائية لمادة اللغة الإنجليزية، والذي أدى الطلاب الامتحان فيها يوم الأربعاء الماضي، وقامت بتصويب الإجابات على أوراق العينة العشوائية، بعد إدخال التعديلات علي نموذج الإجابة.

ومن المقرر أن تواصل الكنترولات في تصحيح باقي أوراق الإجابة للإعلان عن نسبة النجاح في المادة، وعدد الحاصلين علي الدرجة النهائية بعد الانتهاء من التصحيح.

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وقال خالد عبدالحكم، نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، في تصريحات صحفية، إن الامتحانات تسير حتي الآن بشكل منضبط دون أي مشاكل تعكر صفو العملية الامتحانية، وأن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تتابع يوميا وصول جميع أوراق الأسئلة لجميع اللجان دون حدوث أي مشاكل.

وأكد أن فريق متابعة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية يتابع يوميا أي محاولة للغش داخل اللجان للسيطرة عليها، محذرا الطلاب من اصطحاب المحمول حتي لا يتم تعرضهم للمساءلة القانونية.

من جهة أخرى، أرسل رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم فاكسا إلى جميع المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، بضرورة موافاة الوزارة بنتيجة تصحيح الامتحانات الورقية للصف الأول الثانوي، قبل إعلانها من قبل المدارس.