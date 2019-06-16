شاهد سناب : وفاة كلب منال الشريف يثير مواقع التواصل - كلبة

نشرت الناشطة السعودية منال الشريف، فيديو على تطبيق سناب شات، يوضح وفاة الكلب الخاص بها، حيث تفاعل النشطاء بشكل كبير مع الفيديو وتباينت تعليقاتهم.

منال الشريف هي ناشطة حقوقية سعودية، اشتهرت بتزعمها لحملة مطالبة لحقوق المرأة في القيادة مواجهةً بذلك القيود الاجتماعية والعادات التي فرضت منع المرأة من قيادة السيارة في السعودية، وفتوى هيئة كبار العلماء الرسمية آنذاك بتحريم قيادة المرأة للسيارة، واعتُبرت القضية قضية رأي عام في المجتمع السعودي.

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وساهمت في إطلاق مبادرة "سأقود سيارتي بنفسي" للمطالبة بالسماح بقيادة المرأة للسيارة في السعودية، وقد قامت الناشطة وجيهه الخضير بتسجيل فيديو لها أثناء القيادة.

كما سجلت فيديو آخر لشريف أثناء قيادتها هي الأخرى كجزء من الحملة، وقد تم نشر الفيديو على موقع اليوتيوب والفيس بوك تم اعتقال الشريف والإفراج عنها يوم 21 مايو؛ وأعيد القبض عليها مرة أخرى في اليوم التالي.

وفي 30 مايو، أطلق سراح منال مقابل كفالة مالية، بشرط استدعائها للاستجواب إذا تطلب الأمر، بالإضافة إلى منعها من القيادة أو الظهور في الإعلام، حيث ربطت كل من صحيفة نيويورك تايمز والأسوشيتدبرس حملة الشريف بالوجه الأكبر من الربيع العربي، وأيضًا بالمدة الطويلة التي احتجزت فيها الشريف وسط تخوفات السلطة السعودية من اندلاع احتجاجات.