متى ستظهر نتيجة الصف الاول الثانوى 2019 في مصر (مرفق رابط)

طالب الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام بالوزارة، من المديريات التعليمية بموافاته بنتيجة ما تم تصحيحه ورقيا من امتحانات طلاب الصف الأول الثانوى العام عبر البريد الإلكترونى المخصص لذلك.

وشدد رئيس قطاع التعليم العام فى خطاب رسمى أرسله للمديريات على ضرورة ملء واستخدام النموذج المعد لذلك على البريد الإلكترونى الخاص بإدارات الإحصاء بالمديرية على أن يتم موافاة الوزارة بالبيانات الخاصة بالنتيجة فى موعد أقصاه غدا الاثنين 17 يونيو الجارى.

وفى السياق ذاته، قالت مصادر مسئولة، إن تصحيح امتحانات الصف الأول الثانوى العام أوشكت على الانتهاء والمراجعة، لافتة إلى أنها سوف تعلن خلال الأسبوع الجارى، مشيرة إلى أن ظهور النتيجة قد يعتمد على التقديرات وليست الدرجات، إضافة إلى إعلانها إلكترونيا على تابلت الطلاب وعلى موقع الوزارة.

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في سياق اخر، أعلنت العديد من المحافظات درجات القبول بالصف الأول الثانوي للطلاب الناجحين بالشهادة الإعدادية بالمحافظات المختلفة، وذلك استعدادا لبدء تلقي طلبات التقديم لهؤلاء الطلاب لانطلاق العام الدراسي الجديد 2019/2020، جميع المحافظات.

وتباينت تلك الدرجات ما بين محافظة لأخري، وفقا لأعداد المدارس المتاحة وعدد الطلاب المطلوب بكل مدرسة تحقيقا لكثافات معينة، والتى جاءت على نحو متفاوت.

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