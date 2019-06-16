موعد ظهور نتيجة البكالوريا السورية 2019 علي موقع وزارة التربية السورية

يتزايد البحث عن نتيجة البكالوريا 2019 السورية من قبل الطلبة والطالبات الذين أنهوا امتحانات البكالوريا في سوريا ، علماً بأن النتيجة سوف تظهر علي موقع وزارة التربية والتعليم .

وتظهر النتيجة قريباً خلال أيام قليلة ، وبعد ذلك يمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجتهم عن طريق رقم اكتتاب الطالب ، وسنسرد لكم من خلال موقع نجوم مصرية طريقة الإستعلام عن نتيجة البكالوريا السورية .

ومن الجدير بالذكر أن الوزارة قد انتهت من تصحيح اوراق العديد من المحافظات مثل حمص ،حلب ، دمشق ، اللاذقية ،والعديد من المحافظات الاخري .

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نتيجة البكالوريا السورية 2019

وسيتم الاعلان عن نتيجة البكالوريا السورية 2019 فى مؤتمر صحفى للسيد وزير التربية والتعليم هزوان الوز ، والذي سيكون به العديد من القيادات التعليمية الهامة ، وذلك الأمر سيكون بعد أيام قليلة ، وسنتابع معكم من خلال موقع نجوم مصرية موعد نتيجة البكالوريا السورية 2019 لذلك قم بحفظ المقالة لديك للرجوع اليها . ومن الجدير بالذكر أن إمتحانات البكالوريا كانت على مايرام ، حيث لم يكن يوجد أي صعوبة فى الامتحانات أو وجود تسريبات . وأعلن مسؤول في وزارة التربية والتعليم بالجمهورية السورية ، أن النتائج الاولية مبشرة حيث ان نسب النجاح في كافة المواد زادت عن العام الماضي .

إمكانية الاستعلام عن نتيجة البكالوريا السورية

ولكي تعرف نتيجتك قم بالدخول إلى موقع نتائج الامتحانات التابع لوزارة التربية والتعليم السورية ، وبعدها الضغط على نتائج إمتحانات البكالوريا الدورة الثانية، وبعدها قم باختيار المحافظة التابعة لمدرستك ، وبعدها كتابة أسمك ورقم الاكتتاب التابع لك واخيراً الضغط على ابدأ البحث ، وستظهر لك النتيجة .

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