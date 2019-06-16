موعد ظهور نتيجة البكالوريا السورية 2019 علي موقع وزارة التربية السورية

يتزايد البحث عن نتيجة البكالوريا 2019 السورية من قبل الطلبة والطالبات الذين أنهوا امتحانات البكالوريا في سوريا ، علماً بأن النتيجة سوف تظهر علي موقع وزارة التربية والتعليم .
وتظهر النتيجة قريباً خلال أيام قليلة ، وبعد ذلك يمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجتهم عن طريق رقم اكتتاب الطالب ، وسنسرد لكم من خلال موقع نجوم مصرية طريقة الإستعلام عن نتيجة البكالوريا السورية .
ومن الجدير بالذكر أن الوزارة قد انتهت من تصحيح اوراق العديد من المحافظات مثل حمص ،حلب ، دمشق ، اللاذقية ،والعديد من المحافظات الاخري .
نتيجة البكالوريا السورية 2019
ومن الجدير بالذكر أن إمتحانات البكالوريا كانت على مايرام ، حيث لم يكن يوجد أي صعوبة فى الامتحانات أو وجود تسريبات .
وأعلن مسؤول في وزارة التربية والتعليم بالجمهورية السورية ، أن النتائج الاولية مبشرة حيث ان نسب النجاح في كافة المواد زادت عن العام الماضي .
إمكانية الاستعلام عن نتيجة البكالوريا السورية
ولكي تعرف نتيجتك قم بالدخول إلى موقع نتائج الامتحانات التابع لوزارة التربية والتعليم السورية ، وبعدها الضغط على نتائج إمتحانات البكالوريا الدورة الثانية، وبعدها قم باختيار المحافظة التابعة لمدرستك ، وبعدها كتابة أسمك ورقم الاكتتاب التابع لك واخيراً الضغط على ابدأ البحث ، وستظهر لك النتيجة .