هكذا ردت ريماس منصور على السعودية

نشرت الفنانة اليمنية ريماس منصور عبر حسابها على تويتر مقطعاً مصوراً لولي العهد السعودي خلال اجتماعه مع القبائل اليمينة في ردها على المتنمرين بعد تعرض منزلها للحريق.

ويظهر ابن سلمان في المقطع يقول:" كل واحد فيكم في بلده الثاني بين إخوانكم وجماعتكم، وأقدم لكم تحيات الملك وسمو ولي عهده، فاليمن هي عمق وأساس العرب".

وأوضحت منصور ان الفيديو هو رد كافي لكل من يتعامل بعنصرية وتنمر تجاهها بعد تعرض منزلها للحريق وتضرر أجزاء كبيرة منه.

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وتابعت:" وبعد هذا الفيديو بينطمون كل العنصريين كلنا ترجع جذورنا من اليمن واليمن أصل العرب، أتمنى الفيديو تمنشنونه لكل عنصري ومتنمر".

كما وجهت ريماس منصور اعتذارها لأجهزة الدفاع المدني بعد اتهامهم بالتأخر لأكثر من ساعة عن مساعدتها، بحسب "إرم نيوز".