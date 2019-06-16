منوعات

هكذا ردت ريماس منصور على السعودية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

نشرت الفنانة اليمنية ريماس منصور عبر حسابها على تويتر مقطعاً مصوراً لولي العهد السعودي خلال اجتماعه مع القبائل اليمينة في ردها على المتنمرين بعد تعرض منزلها للحريق.

ويظهر في المقطع يقول:" كل واحد فيكم في بلده الثاني بين إخوانكم وجماعتكم، وأقدم لكم تحيات الملك وسمو ولي عهده، فاليمن هي عمق وأساس العرب".

وأوضحت منصور ان الفيديو هو رد كافي لكل من يتعامل بعنصرية وتنمر تجاهها بعد تعرض منزلها للحريق وتضرر أجزاء كبيرة منه.

Advertisements


 

وتابعت:" وبعد هذا الفيديو بينطمون كل العنصريين كلنا ترجع جذورنا من اليمن واليمن أصل العرب، أتمنى الفيديو تمنشنونه لكل عنصري ومتنمر".

كما وجهت ريماس منصور اعتذارها لأجهزة الدفاع المدني بعد اتهامهم بالتأخر لأكثر من ساعة عن مساعدتها، بحسب "إرم نيوز".

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا