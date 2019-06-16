سر رسالة أحلام لحاكم دبي

باركت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي لحاكم امارة دبي محمد بن راشد آل مكتوم عبر صفحتها الشخصية على انستغرام بمناسبة زفاف ثلاثة من أبنائه.

ونشرت أحلام صورة لها من حفل الزفاف وعلقت عليها:" أبارك لسمو سيدي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، حاكم دبي، وسمو الشيخة هند بنت مكتوم لزفاف أنجالهما سمو الشيوخ: حمدان ولي عهد دبي، وأحمد، ومكتوم".

واختار حاكم دبي الفنانة أحلام لإحياء حفل زفاف أبنائه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، والشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، والشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة.





وشكرت أحلام حاكم دبي على مشاركتها في حفل الزفاف قائلة: "تشرفت أنني كنت الفنانة العربية التي تشرفت بالغناء في هذا الحفل الكبير، والذي أعتبره تشريفا ووساما على صدري، ربي يتمم عليكم يارب، وهذا اليوم فعلا فرحة وطن"، بحسب "روسيا اليوم".