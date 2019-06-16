في يوم الاب العالمي تعرف على مناسبته

يحتفل الآلاف من الآباء في الولايات المتحدة بيوم الأب العالمي لتعزيز دوره في الحفاظ على القيم والمبادئ الأساسية للأسرة.

سونورا لويس سمارت كانت أول من ابتكر فكرة الاحتفال بيوم الأب العالمي عام 1909 بعد استماعها لموعظة دينية في يوم الأم.

أردات الامريكية سمارت بالاحتفاء بوالدها وبقدرته على تربية ستة أطفال بعد وفاة زوجته، فقدمت عريضة تُوصي بتخصيص يوم للاحتفال بالأب، وأيّدت هذه العريضة بعض الفئات، وتتويجًا لجهود سونورا دود احتفلت مدينة سبوكين بأول يوم أب في 19 يونيو عام 1910م، وانتشرت هذه العادة فيما بعد في دولٍ أخرى.

يعتبر الاحتفال بيوم الاب العالمي من الطقوس الخاصة في أمريكا اللاتينية ثم بدأت دول أخرى بالاحتفال به امتثالاً لطقوس الولايات المتحدة.

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ويأتي يوم الأب في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا، في ثالث يوم أحد من شهر يونيو، بينما في أستراليا يُحتَفل به عادة في أول يوم أحد من شهر سبتمبر.

وفي الدول العربية دعت الأمين التنفيذي للمنظمة التنموية للطاقة المتجددة، التابعة للميثاق العالمي للأمم المتحدة غدير القصبي للاحتفال بيوم الأب القدوة في الثالث عشر من مايو من كل عام.

وتكتفي بعض العائلات بتقديم الهدايا للأب تقديراً لمكانته وتعزيزاً لدوره في بناء المجتمع وتماسكه، بحسب "سيدتي".