رابط نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2019 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية برقم الجلوس

نوفر رابط نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2019 الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2018-2019م، وذلك بعد أن تم اعتماد نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني رسمياً من قبل وكيل الأزهر الشريف الشيخ صالح عباس بالنيابة عن فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور “أحمد الطيب” شيخ الأزهر الشريف، حيث يتيح موقع الأزهر الشريف الإلكتروني azhar.eg الموقع التعليمي إمكانية الاستعلام عن نتيجة الشهادات الأزهرية 2019 (الابتدائية، الإعدادية، القراءات).

وقد أعلن المركز الإعلامي لمشيخة الأزهر الشريف بشكل رسمي عن أعداد الطلاب المتقدمين لأداء الاختبارات النهائية للشهادتين الابتدائية والإعدادية للعام الدراسي الجاري، كما أعلن أيضاً عن النسبة المئوية للطلاب والطالبات الناجحين بالشهادة الابتدائية الأزهرية وكذلك للشهادة الإعدادية، ومن خلال موقعنا موقع نجوم مصرية نوفر رابط الاستعلام الرسمي عن نتائج الشهادات الأزهرية الرسمي لمعرفة نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية، والإطلاع على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019، كما يمكنكم أيضاً من خلاله الإطلاع على نتيجة شهادات القراءات الأزهرية الفصل الدراسي الثاني.

رابط نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2019

يبحث العديد من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور عن رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادات الأزهرية الرسمي لمعرفة نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2018-2019م، لذلك قمنا بتوفير رابط دخول بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية لنتائج الامتحانات المباشر الرسمي، حيث يمكنكم من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق عبر موقع نجوم مصرية، الدخول إلى موقع الأزهر التعليمي للنتائج.

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وبعد الدخول إلى بوابة الأزهر الإلكترونية باتباع رابط نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2019 الرسمي، قم بتحديد المرحلة الدراسية أو الصف الدراسي المرغوب الاستعلام عنه سواء كان (الابتدائي، الإعدادي، القراءات)، ثم كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب أو الطالبة، ثم الضغط على أيقونة “بحث”، ليتم عرض نتيجة استرشادية قد تتضمن نتائج المواد الدرسية كاملةً، أو تحتوي فقط على بيانات الطالب والنتيجة “ن” أي ناجح، ويمكنكم العودة إلى المعهد من أجل الحصول على درجات المواد الدراسية بالتفصيل.

وقد تم الإعلان عن أعداد الطلاب والطالبات المتقدمين لاختبارات نهاية العام الدراسي الحالي بالشهادة الابتدائية الأزهرية 149303 طالباً وطالبةً، وبلغت نسبة النجاح المئوية من إجمالي العدد المذكور (72.22%)، بينما بلغ عدد الطلاب المتقدمين لاختبارات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية 122426 طالباً وطالبةً، وقد بلغت نسبة نجاح طلاب الصف الثالث الإعدادي من إجمالي عدد الطلاب/الطالبات المتقدمين للاختبارات (65.22%)، ومن يرغب في دخول بوابة الأزهر الإلكترونية الآن يمكنه ذلك من خلال اتباع رابط نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2019 الرسمي المرفق بالتالي (azhar.eg).

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