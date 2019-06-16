وزارة التربية والتعليم بالسودان moe.gov.sd اعرف نتيجة الثانوية العامة السودانية

وزارة التربية والتعليم بالسودان أعلنت عن اقتراب إعلان نتيجة الثانوية العامة السودانية بعد أن تأخرت عن الظهور بسبب الأوضاع الأمنية التي تشهدها السودان مؤخرا مما أثر بالسلب عن التزام وزارة التربية والتعليم السودانية بموعد ظهور النتيجة بجانب أن السودان من الدول التي تعطي فاصل زمني طويل على ظهور النتيجة عقب أداء الامتحانات, لذلك ينتظر الطلاب وأولياء الأمور ظهور النتائج بفارغ الصبر وذلك بعد أعلنت الوزارة عن انتهاء جميع الولايات من عمليات التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات والتي يعقبها اعتماد الدرجات من قبل وزير التربية والتعليم بالسودان ثم يتم رفع الدرجات على الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة وسيتم الإعلان عنها خلال المؤتمر الصحفي الذي سوف يعقدها الوزير مع تكريم أوائل الثانوية العامة.

وزارة التربية والتعليم بالسودان.

صرح مصدر مسؤول من الوزارة أن نتيجة الثانوية العامة السودانية من المتوقع أن يتم الإعلان عنها قريبا بعد أن انطلقت عمليات التحضير للكنترول الخاص بمراجعة وتصحيح أوراق الامتحانات للشهادة الثانوية في كافة مناطق ومدن السودان, الكثيرون من طلبة وطالبات الشهادة الثانوية يترقبون صدور النتائج بكثير من القلق لكي يطمئنوا على ثمار التعب والجد والاجتهاد الذي بذله الطلاب على مدار العام وكان الطلاب أدوا فترة الامتحانات بجميع المواد الدراسية المقررة عليهم، وفق الجدول الزمني للامتحانات التي وضعتها وزارة التربية والتعليم وسط حالة من الاستقرار بالرغم من الاضطرابات والمشاكل التي ضربت السودان عقب المظاهرات مما أدخل الأراضي السودانية في أعمال عنف في ظل الأوضاع السياسية والأمنية.

رابط نتيجة الثانوية العامة بالسودان.

الدخول عبر الرابط الرسمي لاظهار النتيجة————- من هنا

تقوم بتحديد الولاية التي ينتمي لها الطالب.

ثم تقوم بادخال رقم جلوس الطالب.

وأخيرا اضغط على زر إظهار النتيجة.

كما يمكنك معرفة النتيجة من هذا الرابط———— من هنا.

روابط النتائج لجميع الولايات السودانية

ولاية الخرطوم ولاية الجزيرة ولاية نهر النيل الابيض ولاية البحر الأحمر ولاية القضارف ولاية كسلا ولاية سنار ولاية غرب دارفور ولاية شرق دارفور ولاية جنوب دارفور ولاية وسط دارفور ولاية شمال دارفور ولاية جنوب كردفان ولاية غرب كردفان ولاية شمال كاردفان ولاية نهر النيل الأزرق 2

← إقرأ أيضاً: