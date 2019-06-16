موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 الترم الثاني| منصة LMS للنتائج

يبحث العديد من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور عن موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري 2018-2019م، حيث أن السؤال الغالب في الوقت الحالي هو متى تظهر نتيجة أولى ثانوي الترم الثاني 2019، وهنا يجب العلم بأنه سيتم الإعلان عن نتيجة الصف الأول الثانوي من خلال مؤتمراً صحفياً تعقده وزارة التربية والتعليم برئاسة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بجمهورية مصر العربية.

وإضافة إلى رغبة الطلاب والطالبات في معرفة موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 النظام الحديث “نظام التابلت” الفصل الدراسي الثاني 2019، فإنهم يرغبون أيضاً في معرفة الموقع الإلكتروني الذي سيتم رفع نتيجة أولى ثانوي عليه، حيث أن هناك العديد من المواقع الإلكترونية الرسمية التي من المقرر أن يتم نشر النتائج عليها، ومن خلال موقعنا موقع نجوم مصرية نُجيب لأبنائنا الطلاب والطالبات عن السؤال الأهم بالنسبة لهم وهو متى تظهر نتيجة الصف الأول الثانوي 2019م، بالإضافة إلى إرفاق العديد من الروابط الرسمية للمواقع التعليمية الإلكترونية الخاصة بمرحلة الثانوية العامة.

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2019

يتم التصريح بشكل مستمر عن أخر المستجدات حول ما يخص مرحلة الثانوي العام وما يتعلق بالنظام الجديد للتعليم في مصر من جانب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، وقد كشف عن العديد من الأمور التي تتعلق بنظام التابلت ونظام الأسئلة الامتحانية الجديدة، ولكنه لم يكشف حتى الآن (الأحد الموافق لتاريخ 16 يونيو 2019) عن موعد عقد المؤتمر الصحفي الذي سيتم من خلاله إطلاق نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2019م.

وسط ترقب كبير تسوده حالةً من القلق والخوف والتوتر من جانب الطلاب والطالبات وأولياء الأمور لمعرفة موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 واعتمادها ومن ثم نشرها رسمياً، فقد وجب التنويه من جانبنا على كافة الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم بضرورة عدم الالتفات إلى ما يتم تداوله من أخبار قد تكون كاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث أن هناك ما يتم تداوله من معلومات تخص موعد ظهور نتيجة أولى ثانوي وطريقة استخراجها وغيرها من الأمور الأخرى، ويتم استغلال ترقب النتيجة من جانب رواد هذه المواقع من أجل زيادة أعداد المتابعين وجلب متابعين جُدد أو لأهدافٍ أخرى.

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وهنا وجب علينا التنويه بعدم الالتفات لمثل هذه الأمور والشائعات، حيث زادت الاستفسارات من جانب عن بعض الأمور التي ليس لها أي علاقة بما يتم التصريح به بشكل رسمي من جانب وزير التربية والتعليم مثل (هل سينجح كافة الطلاب والطالبات، هلي سيرسب جميع الطلاب، سيتم إعلان نتيجة أولى ثانوي يوم الأحد، سيتم الاستعلام عن النتيجة عبر موقع وزارة التربية والتعليم ولن يتاح ذلك من خلال نظام التابلت)، مثل هذه الأسئلة لم يتم التطرق إليها من جانب الوزارة، ويجب متابعة الحسابات الرسمية للوزارة لأخذ المعلومات الصحيحة والمؤكدة منها، وسيتم نشر كافة التفاصيل عبر موقعنا موقع نجوم مصرية فور التصريح الرسمي بها من قبل الوزارة.

نتيجة أولى ثانوي 2019 الترم الثاني

السؤال الذي يشغل بال الكثيرين من أبنائنا وبناتنا هو من أي موقعاً إلكترونياً سيتيح لهم استخراج نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2019؟، وللجواب عن هذا السؤال نود أن نذكر أولاً أنه لم يتم التصريح رسمياً من جانب وزارة التربية والتعليم عن تحديد الموقع الذي سيتم من خلاله جلب نتيجة الفصل الدراسي الثاني للصف الأول الثانوي جميع المحافظات، لذلك فقد قمنا عبر موقعنا موقع نجوم مصرية بتوفير عدداً من المواقع التعليمية الإلكترونية من خلال التالي:

بوابة وزارة التربية والتعليم الرسمية ( moe.gov.eg ).

). بوابة الثانوية العامة ( thanwya.emis.gov.eg ).

). منصة LMS لنتائج الثانوية العامة ( lms.ekb.eg ) بنك المعرفة المصري.

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