اعرف نتيجة أولى ثانوي 2019.. برقم الجلوس والاسم فقط لطلاب الصف الأول الثانوي

نتيجة الصف الأول الثانوي” خلال ساعات قليلة سيقوم وزير التربية والتعليم باعتماد نتيجة أولي ثانوي للترم الثاني 2019، وكان قد بدأت إجراءات التصحيح لأوراق إجابات الطلاب بعد انتهاء ألامتحانات مباشرة من اجل سرعة أعلان النتيجة، فقد راود جميع الطلاب والطالبات شعور بالقلق تجاه تاخر ظهور النتيجة، فقد اعلن وزير التربية والتعليم من خلال مؤتمر صحفي منذ أيام قليلة بان “نتيجة الصف الأول الثانوي” ستنال أرضاء الجميع ولا داعي للقلق، واليكم تفاصيل ألاستعلام عن النتيجة.

ألاستعلام عن درجات “الصف الأول الثانوي” برقم الجلوس أو الاسم جميع المحافظات 2019

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نتيجة أولي ثانوي” 2019 نهاية العام جميع المحافظات نظام التابلت



أعد المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي النظام الجديد وهو التابلت من أجل قياس معدل الفهم والاستيعاب وليس الاعتماد علي الحفظ المتكرر كما هو معتاد من قبل،وتم تجهيز مدارس متخصصه لأجراء الامتحانات سواء كان ورقي أو تابلت، وقد شعر جميع الطلبة والطالبات باستياء كبير بسبب تأخر صدور “نتيجة أولي ثانوي” 2019 ألترم الثاني الدور الأول، وقد اشتكى طلاب “التابلت” من مقابلتهم للعديد من المشاكل والصعوبات خلال أداء الامتحانات قائلين بأنه نظام غير جيد والأفضل هي الامتحانات الورقية القديمة، حيث قابل الطلاب مشاكل فنيه متعلقة بشبكة التابلت الامتحان خلال أداء الامتحان،نتمنى النجاح الباهر للجميع.

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