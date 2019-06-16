تراند اليوم : ابنة هيفا وهبي: كرامة قلبي ولا أحد يستحق؟ – صورة

حاولت زينب فياض ابنة الفنانة اللبنانية هيفا وهبي رؤية والدتها بعدما تعرضت لوعكة صحية منذ شهر ولا تزال تتواجد في إحدى المستشفيات في غربي بيروت، لكنها مُنعت من محمد الوزيري.

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هددت ابنة هيفا بكشف الحقيقة لاحقًا بالوثائق والمستندات، وقالت إن الدم لن يصبح ماءً وكل ما فعلته قبل كان عتابًا وليس حقدًا.

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اليوم عادت زينب لتنصح الكل الحفاظ على كرامة القلب ويبدو أنها حزنت حين منعت من التواصل مع أمها وكسر قلبها وقالت: (لا تتمسك بعقلك دائمً الحياة ليس عقلانية لا تفكر بقلبك دائمًا الحياة لا تهتم بالعاطفة فقط)

وتابعت: (كن إنسانًا لا يقف على قدم واحدة لا تفرط في المشاعر كثيرًا. اتزن بين عقلك وقلبك حافظ على كرامة قلبك من التهميش وعلى عقلم من الإستخفاف به لا أحد يستحق كل هذا الإندفاع)