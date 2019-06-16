رايا أبي راشد تكشف مقلب رامز جلال وعودة قريبة إلى سكوب

كشفت الإعلامية اللبنانية رايا أبي راشد، أنها تداركت أمر مقلب النجم المصري ملك المقالب "رامز جلال" فور ظهور الغوريلا في برنامج "رامز في الشلال"، التي كانت فيه ضحية للمقلب الخطير، واكتشفت حينها بحنكتها أن عيون الغوريلا عيون إنسان.

أشارت أبي راشد أنها شاركت في البرنامج على أنه للمسابقات، بعد تواصل الإعلامية مهيرة عبد العزيز معها، مشيرة إلى أن فريق العمل هناك أثار استيائها من استهانته بالمخاطر التي تتعرض لها في البرنامج، إضافة إلى حالة الصراخ التي افتعلها الفريق لتشتيت انتباهها.

أما عن اللحظة التي اكتشفت فيها المقلب، قالت إنه عندما اقتربت منها الغوريلا رأيت أن عيونها عيون إنسان وليس غوريلا، وقتها فقط أدركت أنها وقعت في فخ المقلب.

كما كشفت عن موعد عودة برنامجها الشهير "سكوب"، مشيرة إلى أن الحلقة الأولى من الموسم الجديد سيتم عرضها في الـ ٣٠ من يونيو، وضيفها سيكون النجم العالمي براد بيت، حسب إرم نيوز.

يشار إلى أن الإعلامية اللبنانية، تحافظ على قوامها من خلال تنظيم وجباتها، واعتمادها على أكلات بسعرات حرارية أقل حتى تبدو رشيقة أمام الشاشة.