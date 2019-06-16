هنيدي يرد على روان اكرم (القصة كاملة)

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة الطفلة روان اكرم خلال ساعات قليلة من نشرها على حسابها الخاص على تويتر.

نجمة تويتر روان اكرم والتي تبلغ من العمر 20 عاماً كانت قد نشرت صورتها وهي طفلة ثم انهالت عليها التعليقات لأسباب عديدة منها رقة ملامحها، وبراءة عيناها، وصفاء بشرتها.

تحولت صورة روان لتحدٍ جديد للبعض حيث تعمد عدد من النشطاء التعليق على الصورة بنشر صورهم وهم أطفال مع تعليقات فكاهية.

تدخل الفنان محمد هنيدي للرد على المعلقين فنشر صورته وهو طفل طفولته إلى جوار صورة روان، لتحظى الصورة بمشاركة عدد كبير من المتابعين عبر تويتر وفيس بوك وتشتعل المنافسة.

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حظيت روان اكرم بعد التحدي بأكثر من 23 ألف متابع على صفحتها على تويتر إلا أنها اعترضت على الكم الهائل من التعليقات وكتبت:" توقفوا عن تذكيري بتلك الصور، والمشاركات والتعليقات، فأنا لا أبحث عن أي اهتمام أو شهرة".

قررت روان اكرم حماية حسابها الشخصي في تويتر حتى تقتصر مشاهدات تغريداتها على متابعيها فقط، دون استقبال مشاركات أخرى، بحسب "صدى البلد".