استخراج نتائج الثانوية العامة السودانية 2019 برقم الجلوس والرقم الوطني- نتيجة دور أول لجميع الولايات...

تعد استخراج نتائج الثانوية العامة السودانية 2018 برقم الجلوس والرقم الوطني هي محط اهتمام ما يقارب من نص مليون طالب وطالبة في السودان، ليتمكن كل طالب من معرفة الكلية التي سوف يلتحق بها والاطمئنان على مجهودهم طوال العام الدراسي، حيث تعتبر نتيجة الثانوية السودانية من إهم الشهادات التعليمية التي يحصب عليها الطالب في مرحلة التعليم قبل الجامعي.

استخراج نتائج الثانوية العامة السودانية 2018 برقم الجلوس

أكدت وزيرة التربية والتعليم السودانية، أنه يمكن لجميع طلاب الثانوية استخراج نتائج الثانوية العامة السودانية 2018 برقم الجلوس والرقم الوطني، عبر موقع وزارة التربية والتعليم السودانية، بعد أن يتم اعتمادها، مشيرة إلى أنه لا تزال أعمال الكنترول الخاصة بنتيجة الثانوية السودانية مستمرة في جميع الولايات.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التربية والتعليم السودانية، قامت باتخاذ إجراءات مشدده من أجل السيطرة على محاولة الغش أو محاولة تسريب الامتحانات كما حدث في مادة الكيمياء، بعد أن تم تسريب الامتحان، مما تسبب في إحداث حالة من الفوضي والقلق بين الطلاب، والجدير بالذكر أن الوزارة قامت بفتح تحقيق عاجل في الواقعة.

Advertisements

نتائج الثانوية العامة السودانية 2018

حيث يترقب طلاب الصف الثانوي اعتماد نتائج الثانوية العامة السودانية 2018 الدور الأول خلال الأسبوع الحالي، بعد أن تم انتشار أنباء تفيد بأن وزارة التربية والتعليم السودانية سوف تعلن عن نتيجة الثانوية السودانية 2018 قبل أجازة عيد الفطر المبارك، ولكنه حتي الآن لم يتم صدور أي بيان رسمي بموعد إعلان نتائج السودان 2018.

رابط الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة بالسودان دور مايو

نعرض رابط الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة السودانية 2018 برقم الجلوس والرقم الوطني، ومن المتوقع اعتماد نتائج الطلاب بعد انتهاء أجازة عيد الفطر المبارك

الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم السودانية

أو يمكن الدخول إلى البوابة الإلكترونية لمحافظة السودان

ويمكن للطلاب معرفة نتيجة الثانوية العامة السودانية من خلال الخطوات التالية

الدخول إلى روابط النتيجة التي تم نشرها أعلاه.

واختيار الخدمات الإلكترونية

واختيار نتائج الطلاب

واختيار الولاية

تسجيل رقم الجلوس

الضغط على زر عرض النتيجة.

تابع نتائج الثانوية العامة السودانية 2018

أعلن وزارة التربية والتعليم بالسودان أنه سيتم إعلان نتائج الثانوية السودانية 2018 يوم الأحد القادم.

نترقب مع طلاب الصف الثانوي اعتماد نتيجة الثانوية العامة السودانية غدا الأحد.

من المقرر اعتماد نتائج الثانوية العامة السودانية 2018 برقم الجلوس والرقم الوطني بعد قليل.

تم تأجيل المؤتمر الصحفي الخاص باعتماد نتائج الثانوية العامة السودانية 2018 .

لم يتم تحديد موعد رسمي لإعلان النتيجة حتى الآن .

تم تداول أنباء تشير بأنه سيتم اعتماد نتيجة السودان مطلع شهر تموز.

رابط نتيجة الشهادة السودانية ( من هنا)

← إقرأ أيضاً: