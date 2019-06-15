رابط نتائج الثانوية العامة السودانية 2019 برقم الجلوس ولاية الخرطوم والجزيرة وجميع الولايات- سجل...

ننشر رابط نتائج الثانوية العامة السودانية 2018 خلال هذا التقرير فور أن يتم اعتماد نتيجة الثانوية السودانية من جانب وزيرة التربية والتعليم، آسيا إدريس، وذلك في إطار حرص موقع “نجوم مصرية” على تسهيل طلاب الشهادة الثانوية الحصول على نتائج الثانوية السودانية 2018 برقم الجلوس، كما سيتم عرض أسماء الطلاب الأوائل في نتائج السودان.

نتائج الثانوية العامة السودانية 2018

حيث تعد نتائج الثانوية العامة السودانية 2018، من أهم الكلمات البحثية التي يتم تداولها عبر محرك البحث جوجل، خاصة بعد أن تأخر عرض نتائج الثانوية العامة بالسودان عن الموعد المحدد له، حيث كان من المفترض أن يتم اعتمادها يوم السبت الماضي.

ويشار إلى أن وزارة التربية والتعليم بالسودان، قد أجرت تحقيق عاجل، بشأن مسألة تسريب امتحان مادة الكيمياء لطلاب الثانوية العامة السودانية 2018، مما تسبب في خالة حالة من القلق والتوتر من جانب الطلاب.

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رابط نتيجة الشهادة السودانية 2018

وفي سياق متصل، أكد الدكتور “مختار محمد مختار” مدير الإدارة العامة للامتحانات والتقويم بوزارة التربية والتعليم السودانية، بأنه تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من أجل تأمين السيرفرات المخصصة لنتيجة الثانوية السودانية، مشيرة إلى أنه سيتم رفع نتائج الثانوية العامة السودانية عبر موقع وزارة التربية والتعليم بالسودان.

نتيجة السودان 2018

حيث نترقب مع جميع الطلاب اعتماد نتائج الثانوية العامة السودانية 2018 لجميع الولايات وهي :

نتائج الثانوية العامة السودانية ولاية نهر النيل 2018

نتائج الثانوية العامة السودانية ولاية الخرطوم 2018

نتائج الثانوية السودانية ولاية الجزيرة 2018

نتيجة الثانوية السودانية ولاية غرب دارفور 2018

نتائج الثانوية العامة السودانية ولاية نهر النيل الأزرق 2018

نتائج السودان ولاية سنار 2018

نتيجة الثانوية السودانية ولاية البحر الأحمر 2018

نتائج السودان ولاية القضارف 2018

نتائج الثانوية العامة السودانية ولاية جنوب كردفان

نتائج الثانوية السودانية 2018 ولاية نهر النيل الأبيض

نتيجة السودان 2018 ولاية شمال كردفان

نتائج الثانوية العامة السودانية ولاية غرب كردفان 2018

نتائج السودان 2018 ولاية الشمالية

نتيجة الثانوية العامة السودانية ولاية كسلا 2018

نتائج الثانوية العامة بالسودان ولاية شمال دارفور 2018

نتائج السودان 2018 ولاية جنوب دارفور

نتائج الثانوية العامة بالسودان ولاية وسط دارفور 2018

نتيجة الثانوية السودانية ولاية شرق دارفور

متابعة نتائج الثانوية العامة السودانية 2018

تحديث: من المتوقع عدم اعتماد نتائج الثانوية العامة السودانية قبل عيد الفطر وسيتم إعلانها بعد أنتهاء أجازة العيد

أوشكت وزارة التربية والتعليم بالسودان إعلان نتائج الثانوية العامة السودانية 2018، خلال الساعات القادمة.

أعلنت وزارة التعليم بالسودان أنه سيتم إعلان نتائج السودان 2018 يوم الأحد القادم.

تحديث يوم 23 يونيو: من المقرر إعلان نتائج الثانوية العامة السودانية خلال الغد، في مؤتمر صحفي سيتم عقده من جانب وزارة التعليم السودانية.

بعد قليل سيتم اعتماد نتائج الثانوية العامة السودانية 2018 عقب انتهاء المؤتمر الصحفي.

تم إلغاء المؤتمر الذي كان من المقرر عرضه ظهر اليوم لاعتماد النتيجة.

حتي الآن لم تصدر وزارة التعليم السودانية موعد نهائي لإعلان نتائج الثانوية السودانية.

ترددت أنباء أنه سيتم إعلان نتائج الثانوية السودانية 2018 خلال مطلع الأسبوع القادم وجاري التأكد من صحتها .

من المقرر اعتماد نتائج السودان للثانوية العامة بعد قليل.

رابط نتائج الثانوية السودانية ( من هنا)

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