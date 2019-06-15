نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم واليوم السابع و فيتو

نتيجة الثانوية العامة ينتظرها جميع الطلبة والطالبات “العلمي, والأدبي” بفارغ الصبر عقب الانتهاء من ماراثون امتحانات الثانوية العامة المقرر ظهورها في نهاية هذا الشهر حسبما كشفت مصادر من داخل وزارة التربية والتعليم التي تستعد عقب الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات لجميع الأقسام “شعبة علمي علوم و شعبة علمي رياضة والشعبة الأدبية” إلى إعلان النتيجة ومن المقرر أن تنتهى الوزارة من تحديد الأوائل ونشر النتيجة عقب الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة التي يعقبها اعتماد وزير التربية والتعليم للنتيجة ثم عرضها على موقع وزارة التربية والتعليم.

نتيجة الثانوية العامة.

تعد مرحلة الثانوية العامة من أهم المراحل التعليمية التي تحدد مصير ومستقبل الطلاب التعليمي مما يدفع الأسرة إلى الاهتمام بتعليم أبنائهم وتوفير كل وسائل الراحة التي تساعد الطلاب على المذاكرة والتفوق ويعيش طلاب الثانوية العامة حالة من الترقب والقلق ومتابعة موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة وبالفعل اقتربت كنترولات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم على الانتهاء من أعمال التصحيح وتقدير درجات كراسات الإجابة.

وفي نفس الوقت أكد الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، أن نتيجة الثانوية العامة سوف تظهر قريبا نظرا للعدد الكبير الذي يقوم بالتصحيح داخل الكنترول مشيرا لهم أنهم “خلية نحل” داخل الكنترول وأنهم مستمرون في التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة وأوضح رضا حجازي أنه من الصعب في الوقت الحالي تحديد يوم الانتهاء من التصحيح لأنه يوجد عدد كبير من المواد الأساسية والثقيلة لم تنتهي بعد مشيرا إلى أعمال التصحيح والمراجعة وتجميع النتيجة تحتاج إلى وقت وجهد ولن يتم استعجال الكنترولات كما أنه تم التنبيه على المصححين ومقدري الدرجات الالتزام بما تم الانتهاء إليه من تعديلات فى نموذج إجابات المواد الكيمياء حتى لا يحدث أي بلبلة وإعطاء الطالب حقه بالكامل ومن خلال موقعنا نجوم مصرية ننشر لكم روابط نتيجة الثانوية العامة.

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سيتم نشر النتيجة أيضا على موقع اليوم السابع الإلكتروني والتي من المقرر ظهورها خلال الفترة القادمة بعد أن يقوم وزير التربية والتعليم الدكتور “طارق شوقي” باعتماد النتيجة وإعلان الأوائل وأضاف حجازي أن نتيجة الثانوية العامة ستظهر بجميع المحافظات من خلال الموقع الرسمي للوزارة ويستطيع الجميع الحصول على نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس فور ظهورها.

استعلام من هنا عن نتائج الثانوية العامة

يتم الاستعلام بالدخول على بوابة الثانوية العامة.

ثم كتابة رقم الجلوس الطالب في الخانة المخصصة له.

ثم كتابة اسم الطالب.

ثم يتم تحديد شعبة الملحق بها الطالب.

ويتم الضغط على إظهار النتيجة.

فتظهر النتيجة بتقدير درجات كل مادة على حده، ثم المجموع الكلي للدرجات.

نتيجة الثانوية العامة موقع وزارة التربية والتعليم واليوم السابع و فيتو.

لمعرفة نتيجة الثانوية العامة عبر موقع وزارة التربية والتعليم ——————اضغط هنا

لمعرفة نتيجة الثانوية العامة عبر موقع اليوم السابع —————————اضغط هنا

لمعرفة نتيجة الثانوية العامة عبر موقع فيتو ———————————-اضغط هنا.

جدول امتحانات الثانوية العامة.

كما يمكنك أن تقوم بترك رقم الجلوس الخاص بك في تعليق, نوافيك بالنتيجة فور ظهورها، مع أطيب تمنياتنا لجميع أبنائنا من الطلبة والطالبات بالنجاح والتوفيق.

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