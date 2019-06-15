توزيع درجات امتحان الاستاتيكا 2019 للصف الثالث ثانوى - ثانوية عامة مصر

أكد مسئولو امتحانات الثانوية العامة 2019 أنه تم وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2019 بشكل يتوافق تماما مع مواصفات الورقة الامتحانية التي أعدها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

توزيع درجات امتحان الاستاتيكا في الاسفل

وقال واضعو امتحانات الثانوية العامة 2019، إن اسئلة امتحانات الثانوية العامة 2019 ستقيس كل المستويات المعرفية من "تذكر، وفهم، وتطبيق، وتحليل، وتركيب، وتقويم"، وسيكون المطلوب من السؤال واضحًا للطالب.

Advertisements

وأضاف المسئولون أنه تمت توصية واضعي امتحانات الثانوية العامة 2019 ، بعدم طلب أكثر من مطلوب بالأسئلة ذات الدرجات المنخفضة، ومراعاة أن يتضمن نموذج الإجابة جميع البدائل المطروحة حرصًا على مستقبل الطلاب، مع التأكيد على مراعاة عملية توزيع درجات إجابة السؤال وأن يتم التوزيع طبقًا لخطوات الحل وليس النتيجة النهائية.

وأشار المسئولون إلى أنه تمت طباعة امتحانات الثانوية العامة في شكل بوكليت مثل العام الماضي، وهو عبارة عن كراسة امتحانية تضم الأسئلة ومكانا مخصصا للإجابات تحتها.

وتضم الكراسة بداخلها امتحانا قوميا موحدا على مستوى الجمهورية مع اختلاف ترتيب الأسئلة بين نماذج الامتحانات الأربعة "أ، ب، ج، د" مع الاحتفاظ بنفس درجة الصعوبة أو السهولة لجميع الطلاب، تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين الطلاب.