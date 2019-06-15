تردد قناة التربوية السورية 2019 على القمر نايل سات - بث مباشر

أطلقت وزارة التربية السورية القناة الفضائية التربوية السورية على قمر عربسات عام 2008 ، وبدأت في يونيو 2009 بثها التجريبي من دمشق سوريا على قمر نايل سات.

وتشمل القناة الفضائية برامج ثقافية وتربوية تخاطب الأسرة بصورة عامة ودروساً تعليمية لشهادتي التعليم الأساسي والثانوي ومرحلة الطفولة.

برامج الفضائية التربوية السورية إنتاج مشترك بين وزارة التربية السورية ووزارة الإعلام ممثلة بالتلفزيون السوري وبرامج من إنتاج القطاع الخاص أو العربي إضافة إلى برامج من إنتاج أجنبي مترجمة ومدبلجة إلى العربية .

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وتوجه برامج الفضائية إلى جميع المواطنين السوريين والعرب إضافة إلى الجاليات العربية في بلدان الاغتراب والمعلمين والإداريين والمدرسين والراغبين بتعلم اللغة العربية من غير الناطقين بها.

تجدر الإشارة إلى أنّ عدد المدرسين السوريين العاملين داخل المراكز المؤقتة بلغ في عموم الولايات التركية ما يقرب من 13400 من جميع التخصصات، وتقدّم لهم منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف منحاً شهرية مقدارها 1603 ليرة تركية نحو 300 دولار أميركي بوصفهم متطوّعين لا موظفين.

تردد قناة التربوية السورية: 11603 أفقي