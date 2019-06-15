“حصري”موعد أمتحان الدور الثاني للمعاهد الأزهرية “أبنائنا في الخارج”إبتدائي،...

متابعينا الأعزاء من خلال موقعنا المتميز نجوم مصرية، من المصريين المقيمين في الخارج، يسعدنا أن نتواصل معكم اليوم من خلال هذا التقرير عن أمتحانات المعاهد الأزهرية الدور الثاني “لأبنائنا في الخارج”، للعام الدراسي 2018/2019، والتي ستنطلق في الأسبوع الأول من الشهر القادم شهر يولية، ونتمني أن ينال التقرير على إعجابكم وأن تجدو فيه المعلومة الصحيحة والدقيقة.

أعلنت الأدارة المركزية التابعة لقطاع المعاهد الأزهرية التابعة لمشيخة الأزهر الشريف، عن مواعيد إمتحانات الدور الثاني لأبنائنا في الخارج للعام الدراسي الحالي 2018/2019 وتضمنت المواعيد الأتي.

موعد إمتحانات المرحلة الإبتدائية الأزهرية لأبنائنا في الخارج

موعد أمتحان الصف الثاني الأبتدائي: في الفترة من 6/7/2019 إلي 9/7/2019.

موعد أمتحان الصف الثالث الأبتدائي: في الفترة من 6/7/2019 إلي 9/7/2019.

موعد أمتحان الصف الرابع الأبتدائي:في الفترة من 6/7/2019 إلي 11/7/2019.

موعد أمتحان الصف الخامس الأبتدائي: في الفترة من 6/7/2019 إلي 11/7/2019.

موعد أمتحان الصف السادس الأبتدائي:”الشهادة الأبتدائية” في الفترة من 6/7/2019 إلي 11/7/2019

موعد إمتحانات المرحلة الإعدادية الأزهرية لأبنائنا في الخارج

موعد أمتحان الصف الأول الأعدادي : في الفترة من 6/7/2019 إلي 13/7/2019.

موعد أمتحان الصف الثاني الأعدادي : في الفترة من 6/7/2019 إلي 13/7/2019.

موعد أمتحان الصف الثالث الأبتدائي الشهادة الأعدادية: في الفترة من 6/7/2019 إلي 13/7/2019.

موعد إمتحانات المرحلة الثانوية الأزهرية لأبنائنا في الخارج

موعد أمتحان الصف الأول الثانوي بقسميه”الأدبي والعلمي”في الفترة من 6/7/2019 إلي 16/7/2019

موعد أمتحان الصف الثاني الثانوي بقسميه”الأدبي والعلمي” في الفترة من 6/7/2019 إلي 16/7/2019.

وفي نهاية المقال تتمني أسرة موقعنا نجوم مصرية لجميع أبنائنا في الخارج النجاح والتوفيق.

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