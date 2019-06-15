نتيجة الصف الاول الثانوي 2019 وحقيقة إنخفاض نسب النجاح

يترقب العديد من الطلاب موعد ظهور نتيجة الصف الاول الثانوي 2019 ، حيث تتزايد التساؤلات حول موعد النتيجة من خلال الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي الشهير “فيسبوك “.

نتيجة الصف الأول الثانوي 2019

وكان رد مسؤولي الصفحة عن هذه التساؤلات كالتالي ” سيتم إرسال النتيجة لكل طالب فور الإنتهاء من التصحيح “، كما صرح المسؤولون عن امتحانات الصف الاول الثانوي 2019 بأنه لم يتم الاعلان حتى الان عن موعد نتيجة الصف الاول الثانوي ، وسيتم الاعلان عن النتيجة قريباً .

نسب نجاح الصف الأول الثانوي

كما أضاف مسئول بأن نسبة النجاح للصف الأول الثانوي جيدة وأن المؤشرات مطمئنة كما أشار بأن الطلاب استطاعوا أن يستوعبوا الأسلوب الجديد للامتحانات كما استطاعوا الاجابة على الأسئلة بالشكل المطلوب .

وأشار بأنه سوف يتم عقد مؤتمراً صحفياً حول كافة التفاصيل المبهمة عن نتيجة امتحانات أولى ثانوي لإيضاح كافة التفاصيل لطلاب ، علماً بان امتحانات الصف الاول الثانوي بدأت 19 مايو 2019 واستمرت حتى بداية شهر يوليو 2019 .

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وبالتزامن مع الخبر المتداول عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك بأن نسبة النجاح فى نتيجة الصف الاول الثانوي ضعيفة جداً ولم تتعدي الـ 30 % وأن سيتم رفع تلك الدرجات بدرجات الرأفة بسبب ضعف نسب النجاح فى المواد العلمية .

و صرح إحدى المسئولون بإن ذلك الخبر إلا ما هو خبر مضلل وكاذب ، كما أنه أكد بأن كل هذه شائعات يروجها ذو المصالح الذين يحاولون محاربة جهود منظومة الامتحانات بالمرحلة الثانوية وذلك بسبب أنهم مدركين بأن هذا التطوير سيجعل الدروس الخصوصية تختفى إلى الأبد في السنوات القادمة.

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