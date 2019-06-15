رابط نتيجة السادس الإبتدائي بالجزائر/ ترقب إعلان نتائج السيزيام 2019 وكشف النقاط برقم التسجيل

أعزائي طلبة وطالبات السادس الإبتدائي بالجزائر، يسعدنا التواجد معكم اليوم لمتابعة أخبار النتائج، حيث أنها الخبر الذي يشغل بال العديد من الطلبة وأولياء أمورهم، للإطمئنان على نتائجهم فور إعتماد النتيجة، هذا ومن المعروف أن الطلبة قد إنتهوا من أداء الإمتحانات في 29 ماي، ومنذ ذلك التاريخ والجميع يبحث عن موعد إعلان النتيجة،وذلك عبر موقع الديوان الوطني.

ومن المنتظر الإعلان عن النتائج يوم 16 جوان الحالي لنتائج السانكيام والسيزيام، حيث تم الإنتهاء تقريباً من أعمال التصحيح ورصد الدرجات، تمهيداً لإعلان النتيجة فوراً.

رابط نتيجة السيزيام 2019

نتيجة السادس الإبتدائي 2019

منذ إنتهاء الإمتحانات للصف السادس الإبتدائي بالجزائر، والجميع في إنتظار إعلان النتيجة، حيث تمت الإمتحانات بهدوء دون مشاكل أو شكاوي، وكانت القيادات التعليمية بالجزائر تقوم بجولات تفقدية لسير عملية الإمتحانات للتأكد من توفير مناخ مناسب للطلبة للتخفيف عنهم ضغط الإمتحانات، ومتابعة عملية التصحيح ورصد الدرجات لإعطاء كل طالب حقه في الدرجات.

إعلان نتيجة السيزيام 2019

تم الإعلان عن المؤشرات الأولي لنسبة النجاح بالشهادة الإبتدائية، حيث وصلت إلي 97.23%، وهذه النسبة مبشره للطلبة وأولياء أمورهم، حيث قام وزير التربية الوطنية بالإعلان عن هذه النسبة عبر الإذاعة الوطنية بالجزائر، على أن يتم الإعلان عن النتيجة يوم 16 جوان الحالي، ويتم رفع النتيجة عبر موقع الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات، وموقع وزارة التربية الوطنية بعد إعتماد النتيجة.

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