نتيجة الصف الاول الثانوي برقم الجلوس 2019 الترم الثاني في مصر - وزارة التربية والتعليم

قال وزير التربية والتعليم، إن ما شهدته امتحانات الصف الأول الثانوي هذا العام، إنجاز كبير لمصر على مختلف النواحي، مشيرًا إلى أن الامتحانات استمرت 10 أيام، وباستثناء اليوم الأول، تمكنت الوزارة من توصيل نحو 475 ألف امتحان إلكتروني للطلاب في كل يوم.

وأضاف الوزير، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، مساء أمس الأحد، أن هذا الجهد من الناحية التكنولوجية، لا مثل له في العالم، وتتابعه الكثير من الدول وتطلب تطبيقه لديها: "فنلندا مش عارفة تعمل ده لـ100 ألف طالب، وإحنا كنا بنمتحن حوالي نص مليون طالب، وبنصحح امتحاناتهم إلكترونيًا".

وقال إن الطلاب واجهوا تغيير طبيعة الأسئلة بشكل مفاجئ، مشيرًا إلى أن النتائج المبدئية للتصحيح، تقول إن الطلاب أجابوا بشكل ممتاز في ضوء أن التغيير طبق عليهم بشكل سريع دون تدريب كافي.

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وأكد أن الوزارة تعمل على تدريب الطلاب ومعلمين بشكل أعمق خلال العام المقبل: "لسة هندربهم كتير وهندرب معلميهم"، مشيرًا إلى أن الطالب المصري يحقق نتائج جيدة إذا أتيجت له الفرصة: "دفعة أولى ثانوي عقبال ما توصل 2 ثانوي، هيكونوا اتأقلموا تمامًا على مع التغيير".

وتابع أن درجات الصف الأول الثانوي، لا علاقة لها بالمجموع المؤدي للجامعة، كل ما حدث خلال العام كان عبارة عن فترة انتقالية: "محدش هيتظلم السنة دي، والنتيجة هترضيهم بنسبة 98%، واللي عايز يدخل الجامعة هيدخل واللي عايز ياخد الشهادة هياخدها بس هتكون معبرة عن مهارة حقيقية".

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