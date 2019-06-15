كلمات اغنية سر الحياة للفنانة العراقية ​أصيل هميم

طرحت الفنانة العراقية ​أصيل هميم​ أغنية منفردة جديدة بعنوان "المفروض" من كلمات رامي العبودي وألحان علي صابر وتوزيع ومكس وماستر عثمان عبود.

وتعتبر الاغنية مليئة بالاحساس الصادق والشجن، وقد تخطت الـ 6 ملايين منذ يوم طرحها في 24 شباط/فبراير حتى الآن، ومن المعروف ان الاغنيات العراقية تصدرت بالسنوات الاخيرة المشهد العربي الفني الحديث.

أصيل هميم (6 أكتوبر 1984)، مغنية عراقية ولدت في بغداد. احترفت عالم الغناء وهي في عمر الثانية والعشرين فقدمت عشرات الأعمال الفردية والجماعية كما شاركت في غناء مجموعة من مقدمات المسلسلات.

وشاركت في برنامج نجوم العرب على قناة إم بي سي 1 مع فريق المشرق العربي. وكانت قد أطلقت أغنية منفردة بعنوان «بلاني زماني» وهي ابنة الموسيقار كريم هميم، وهي من المغنيات اللواتي تعتني بجودة الفن، وذلك الأمرالذي ارشدها وعلمها إياه والدها.

وانفردت مؤخرا بأغنية خاصة بها من ألبوم راشد واحبابه بعنوان راضي بتعذيبي، من كلمات الشاعرة الإماراتية مشاعر دبي وألحان الإماراتي فايز السعيد. كان قد تبناها الفنان السعودي راشد الماجد، لكنها قامت بفسخ العقد معه وذكرت بأنها لا زالت على علاقة جيدة معه، ولكن أسباب الانفصال كونه فنان ومشغول عنها بعض الشيء.

كلمات اغنية سر الحياة اصيل هميم مكتوبة وكاملة:



لو فكرت ونسيتك لو گلت ما حبيتك

المن احب هاي الناس ما بيها من حنيتك

ما بيها من حنيتك

اتخيل حياتي بدونك

أكره الگلب شلونك

سر الحياة مو بالماي

لا سر حياتي عيونك

سر الحياة عيونك

Advertisements

اويلي بشر مليان حب واحساس

من فدوه الضحكته

اويلي واحد بس اشوف الناس

كلهم بيك انته

اويلي بشر مليان حب واحساس

من فدوه الضحكته

اويلي واحد بس اشوف الناس

كلهم بيك انته

مالتي انته وبس اليه احساسك

وانسه كلشي وبيه دوخ راسك

شايف بشر ما يگدر

بدونك يعيش اتصور

كل لحظه إلك انه اشتاك

كل يوم احبك اكثر

حبك كبر فد مرة

وانطيك عنه فكره

بحبك اوقع للموت

وابصم الك بالعشره

حبيبي عمري اوياك انه بلياك ضايع مدري ويني

حبيبي يمي تصير واحس الخير كله گبال عيني

اوياك اني زينه كلش حالتي

يا ابن روحي المدلل مالتي