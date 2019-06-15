"الحذاء المكواة" يشعل حملة ساخرة ضد "نايك"

واجهت شركة “نايكي” الأمريكية الشهيرة بإنتاج الملابس والأدوات الرياضية حملة ساخرة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب إطلاقها حذاءً نسائياً يشبه “المكواة”، بحسب ما أفادت وسائل إعلام عالمية.

ويطلق على الحذاء الجديد اسم “إير ماكس إف إف 720″، وصدر عن الشركة باللونين الأبيض والأسود، وقام بالترويج له لاعبة التنس الشهيرة “لورا روبسون” ولاعبة كرة القدم الإنجليزية “فران كيربي”.

ووصف الحذاء على وسائل التواصل الاجتماعي “بالحذاء القبيح”، وقال أحدهم على تويتر: “أنه زوج من الأشياء الكريهة مع شعار نايكي عليه”، وقال آخر ساخراً: “إنه يستخدم في كي الملابس معتمداً على طاقة الحركة”، حيث أنه يشبه المكواة.

ليست هذه هي الأزمة الأولى التي تواجهها نايكي هذا العام، فقد تعرضت لاعب كرة السلة زيون وليامسون لإصابة بعد أن تمزق حذاءه في مباراة سلطت عليها الأضواء وحضرها الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.