شاهد: مها الصغير زوجة احمد السقا في حفل تخرج ابنها

احتفل الفنان أحمد السقا ومها الصغير بتخرج ابنهما الأكبر ياسين في الجامعة، بحضور عدد كبير من أصدقائه وزملائه ووسط أجواء من السعادة.

ونشر ياسين السقا عبر حسابه على انستجرام، مجموعة صور تجمعه بوالديه سويًا وهما يحتضناه، وذلك بعد أنباء انفصالهما التي ترددت مؤخرًا كثيرًا، كما نشر صورًا أخرى وهو يحتفل مع زملائه بتخرجهم.

ويحرص ياسين باستمرار على مشاركة متابعيه بصور عائلية له مع أفراد أسرته في أي مناسبة تجمعهم، وكان من أحدثها في عيد ميلاد شقيقته نادية، بالإضافة إلى نشره صور أخرى له من طفولته أو مع أصدقائه.

الجدير بالذكر أن مها الصغير والدة ياسين بدأت في تجربة تقديم البرامج مؤخرًا، حيث تشارك في تقديم برنامج "It's Show Time" الذي يُعرض عبر شاشة cbc.

أما الفنان أحمد السقا فكان أخر أعماله هو مسلسل "ولد الغلابة" الذي نافس به في رمضان الماضي، وحقق نسبة مشاهدة عالية، وشارك في بطولته أيضًا كل من الفنان محمد ممدوح وإنجي المقدم وهبة مجدي وي عمر وإدوارد وهادي الجيار وسلوى عثمان وريم سامي وغيرهم، وتأليف أيمن سلامة وإخراج محمد سامي.