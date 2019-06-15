احسب درجاتك .. اجابات امتحان الاستاتيكا 2019 للثانوية العامة وتوزيع درجات الاسئلة

أنطلق طلبة وطالبات الثانوية العامة شعبة علمي رياضة اليوم لأداء امتحان الاستاتيكا 2019 ، حيث بدأ الامتحان فى تمام الساعة التاسعة صباحاُ وانتهي فى تمام الساعة الـ 11 صباحاً ،وادي اليوم السبت 117 الف و 331 طالباً وطالبة .

امتحان الاستاتيكا 2019

ومن الجدير بالذكر أن صفحات الغش الالكتروني قد نشرت أثناء أداء الطلبة للامتحان أجزاء من أسئلة امتحان مادة الاستاتيكا ، وصرحت مصادر مسئولة بغرفة العمليات المركزية ، بأنه سوف يقوم باتخاذ كافة الإجراءات للكشف عن هوية الطالب المصور للامتحان اليوم ،واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمعاقبته .

أما عن آراء الطلبة حول الامتحان ، فكان رأي بعض الطلبة بأنه سهل ومن كتاب المدرسة والرائ الاخر من الطلبة أشار بأن الأسئلة كانت تحتاج إلى نصف ساعة زيادة لطول الإجابات ،واشتمل امتحان البوكليت على 28 صفحة تضمن 18 سؤال .

وأدي طلاب الثانوية العامة وسط تشديدات أمنية ، حيث تضمن وجود خمسة أفراد أمن فى كل لجنة ولديهم عصا إلكترونية كي يفتشون الطلاب ومنع دخول أي وسائل غش الكترونية .

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نموذج اجابة امتحان الاستاتيكا ثانوية عامة 2019

تنشر وزارة التربية والتعليم نموذج اجابة امتحان الاستاتيكا 2019 للثانوية العامة ، ولكن نظراً للأحداث السابقة لكافة المواد ، فهى لم تنشر أي نماذج إجابات حتى الآن ،ولكن المدرسين يقومون بنشر الاجابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، وسوف نجمع إليكم الإجابات الموثوق فيها من السادة المدرسين قريباً، لذلك قم بحفظ المقالة ومتابعتها كما ننشر توزيع درجات إجابات الاسئلة في حين نشرها .

شكاوى امتحانات الثانوية العامة 2019

ونشرت وزارة التربية والتعليم أرقاما للتواصل مع غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة لحل المشكلات التى تواجه الطلبة أو المعلمين خلال الامتحانات وهي : 27957305، و27941089، و27957592، و27957628، أو يمكنك الاتصال عن طريق الرقم الساخن (19151).

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