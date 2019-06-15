تراند اليوم : تأجيل دعوى إسقاط عضوية خالد يوسف في البرلمان لافتقاده حسن السمعة لـ28 يوليو

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يسرى الشيخ، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي؛ لإسقاط عضوية المخرج خالد يوسف من مجلس النواب، لجلسة 28يوليو المقبل.

مسيرة خالد يوسف فضائح

وأكد صبري في دعواه أنه لم تخلُ مسيرة خالد يوسف من الأزمات، حتى بعد أن ترك مجال العمل الفني، واتجه للسياسة، ولاحقته عدة فضائح.

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افتقاد حسن السمعة

وطالبت الدعوى بوجوب إسقاط عضويته في مجلس النواب؛ لافتقاده لأهم شرط لاستمرار العضوية، وهو شرط حسن السمعة.