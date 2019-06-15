بالفيديو.. وفاء عامر تبكي بسبب ابنها

نشرت الفنانة المصرية وفاء عامر مقطع فيديو على حسابها بموقع تبادل الصور ومقاطع الفيديو القصيرة إنستقرام، تظهر فيه قيام ابنها عمر بتنفيذ مقلب كوميدي في والدته

وعلى غير عادة وفاء عامر في مقالب ابنها السابقة التي تنتهي بالضحك، فقد انتهى المقلب الأخير ببكائها ،وعلقت عليه أسفل الفيديو : “عمر عمل فيا مقلب إن الجائزة اتكسرت”.

ويظهر الفيديو وفاء عامر تقف في منزلها بينما تدخل إليها إحدى قريباتها وتخبرها بأن نجلها عمر كسر إحدى جوائزها وقام بإلقائها في القمامة، الأمر الذي أغضب وفاء ودفعها للخروج إلى ابنها، لتتشاجر معه وتقول له: “أنت عارف يعني إيه جايزة؟”، ليرد عليها: “عارف إنها قطعة زجاج”؛ لتقوم بدفعه بيديها وتبكي، بينما حاول عمر تهدئتها وذهب لإحضار الجائزة لها لتفاجأ بأنها سليمة.

Advertisements

وبالرغم من أن جمهور الفنانة عادة ما يعجب بالمقالب التي يقوم نجلها عمر بعملها بها، إلا أنهم لم يعجبوا بهذا المقلب، واتهموها بالفبركة، وأنها كانت على علم بهذا المقلب وتعمل من خلاله على زيادة شهرة نجلها، بل وطالبها بعضهم بعدم مشاركة مثل هذه الفيديوهات مرة أخرى.

كانت النجمة وفاء عامر شاركت في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل “حكايتي”، بطولة ياسمين صبري، إسلام جمال، مصطفى درويش، أحمد حاتم، ودنيا المصري، ومن تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج أحمد سمير فرج، كما شاركت في مسلسل “السر” الذي كان من المقرر عرضه، ولكن تم تأجيله في اللحظات الأخيرة، المسلسل من بطولة وفاء عامر، حسين فهمي، نضال الشافعي، ريم البارودي، ومن تأليف حسام موسى، وإخراج محمد حمدي.