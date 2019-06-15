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حماقي يؤدي أغنية لكلمات تركي آل شيخ

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فاجئ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية تركي آل شيخ الجمهور العربي بإعلانه الجديد حول تعاونه مع الفنان المصري محمد حماقي في عمل فني غنائي.

وصرح آل شيخ عن أغنية جديدة من كلماته يقدمها لحماقي بعد نشره لصورة تجمعه مع الملحن عمرو مصطفي والمطرب محمد حماقي وكتب قائلًا:" أغنية جديدة لصيف الساحل قريباً ... كلماتي ولحن عمرو مصطفى وغناء أخويا حماقي".

وضمن سلسلة استقبال المملكة لمجموعة من نجوم الفن وتحت اشراف تركي آل شيخ التقى محمد حماقي بالجمهور السعودي خلال حفله في أرض المعارض جنوب الدمام، بحسب "المصريون".

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