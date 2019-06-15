شاهد: نانسي عجرم تنشر صور جديدة وتشعل الجمهور

نشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، مساء أمس الجمعة، صورا جديدة عبر حسابها على موقع الصور " انستغرام" خلال إحيائها حفلا غنائيا في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وقامت الفنانة نانسي عجرم باحتضان أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة لدى غنائها واللافت كان استدعائها لطفلة عبرت عن حبها لـ نانسي والتي دعتها بدورها للغناء معها، لتشعل حماس مواقع التواصل الاجتماعي.

كما تستعد نانسي عجرم حالياً للبدء بالعمل على ألبومها الغنائي الجديد وتتحضر للدخول الى الستوديو للمباشرة بتسجيل الأغنيات، كما أعلنت صفحتها انها ستنظم حفلا اخر في السعودية بحفل غنائي وذلك في عيد الأضحى بالرياض.

والفنانة نانسي نبيل عجرم هي مغنية لبنانية تبلغ من العمر 36 عاما حاصلة على جوائز بلاتينية متعددة وفائزة بثلاث جوائز موسيقى عالمية، ومتزوجة من الطبيب فادي الهاشم منذ عام 2008.