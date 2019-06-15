شاهد: "أبولو" النمر الأضخم في العالم

نشر مايك هولستون، الذي يسمي نفسه على وسائل التواصل الاجتماعي “طرزان الحقيقي” أو “The Real Tarzann”، صورًا مذهلة بصحبة نمر يبلغ وزنه 319 كيلوغرامًا في نزهة على الأقدام.

وشوهد النمر الأضخم في العالم والذي يطلق عليه اسم “أبولو” مع مايك في ميرتل بيتش في ساوث كارولينا، بحسب ما أفادت صحيفة “ذا صن” البريطانية، ويقول هولستون عن نمره: “هذا أكبر نمر على هذا الكوكب”.

و أصبح النمر "أبولو" أضخم نمر أو ربما أسد في العالم، وذلك بعد أن تخطى وزنه 705 أرطال أى ما يقارب (320 كيلو جراما).

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ويعتبر أبولو نسل هجين لأسد ذكر ونمر أنثى، ويصل طوله إلى 12 قدما، وعندما يقف يزداد طوله عن 6 أقدام، وظهر نمر "أبولو" النادر لأول مرة في الهند في القرن التاسع عشر، حيث تعيش الأسود والنمور بشكل منفصل في البرية.