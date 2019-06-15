حقيقة وفاة الفنان عادل امام بعد صراع مع المرض

تناقل بعض النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، صباح اليوم السبت 15-6-2019، انباء عن وفاة الفنان المصري عادل امام بعد صراع مع المرض.

ولم يتم التثبت أو التأكد من أنباء وفاة الفنان عادل امام من المصادر الرسمية، وتظل هذه الأنباء مجرد شائعات غير مؤكدة ما لم تعلن المصادر الرسمية في مصر حول هذا الأمر.

الجدير ذكره الآونة الأخيرة شهدت تداولا غير مسبوق لشائعات وفاة الفنان المصري الكبير عادل امام خصوصا على مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي دفعه لتجاهل الأمر بشكل مستمر وعدم الالتفات إليه.

وعادل إمام، البالغ من العمر 79 عاما يعتبر أحد أشهر الممثلين في مصر والوطن العربي، وقد اشتهر بأداء الأدوار الكوميدية التي مزجت في كثير من الأفلام بالرومانسية والسياسية والقضايا الإجتماعية، ويعاني من المرض خلال الفترة الأخيرة.